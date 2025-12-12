Laurent Richard/Spritacular Agência espacial detalha o que são os “red sprites”,

Estranhasregistradas sobre tempestades ao redor do planeta despertaram curiosidade e especulações nas redes sociais nos últimos dias. As imagens, que rapidamente chamaram atenção pela aparência incomum, alimentaram teorias improváveis dignas de roteiros de ficção científica. As informações são do Spritacular.

Com a grande repercussão, a Nasa divulgou uma explicação completa para o fenômeno: trata-se dos chamados, descargas elétricas raríssimas que ocorrem muito acima do topo das nuvens. Embora apareçam associadas a tempestades intensas, elas não se comportam como relâmpagos comuns, em vez de rumarem para o solo, se projetam para cima, alcançando a mesosfera, camada que pode chegar a 90 quilômetros de altitude.

O brilho vermelho que aparece nas imagens surge da interação entre a energia liberada e moléculas de nitrogênio presentes nas altas camadas da atmosfera. Basta um milésimo de segundo para que as estruturas se formem e desapareçam, o que contribui para o caráter misterioso dessas luzes que raramente são vistas a olho nu.

O formato também chama atenção. Os sprites lembram medusas luminosas: têm uma parte superior brilhante e longos filamentos que se estendem em direção às nuvens, criando formas intrincadas e quase surreais. Essas estruturas só se manifestam quando tempestades extremamente potentes ocorrem na troposfera.

A combinação de raridade e curta duração dificulta registrar o fenômeno sem equipamentos específicos, razão pela qual as imagens recentes surpreenderam tantas pessoas.

Astronautas da Estação Espacial Internacional observam essas luzes de um ponto privilegiado e capturaram alguns dos registros mais detalhados já divulgados. Em uma das passagens orbitais, uma foto revelou características impossíveis de serem vistas do solo e reforçou o interesse científico no comportamento elétrico das tempestades.

Nos Estados Unidos, pesquisadores também utilizam o projeto Spritacular, que reúne fotos enviadas por fotógrafos amadores, para mapear ocorrências e identificar padrões.









Atividade desconhecida?



A Nasa afirmou, em publicações que acompanham imagens submetidas ao Spritacular, que não há qualquer indício de anomalia ou atividade desconhecida. Os formatos curiosos, que muitos internautas compararam a criaturas de fantasia ou a referências da cultura pop, como monstros de Stranger Things, são compatíveis com processos elétricos naturais nas camadas superiores da atmosfera.

Segundo a agência, estudar esses fenômenos ajuda a entender como a energia das tempestades se distribui a longas distâncias, contribuindo para modelos meteorológicos e pesquisas sobre perturbações eletromagnéticas. Especialistas reforçam também que os sprites não representam perigo para a aviação comercial, já que ocorrem acima das rotas utilizadas por aviões.A onda de explicações divulgada pela Nasa busca justamente frear interpretações equivocadas que viralizaram, lembrando que as “medusas vermelhas” fazem parte do conjunto de Eventos Luminosos Transitórios, um grupo de fenômenos atmosféricos ainda pouco conhecidos pelo público.

O que parecia ser um enigma celeste, portanto, nada mais é do que uma fascinante demonstração do comportamento elétrico da atmosfera. Em noites de tempestades poderosas, enquanto relâmpagos cortam o céu mais próximo do solo, descargas silenciosas podem estar se expandindo muito acima, por poucos instantes, revelando um dos espetáculos mais raros da natureza