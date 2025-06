Reprodução Instagram Nasa publica imagem da Serra de Caldas Novas vista do espaço





A Nasa surpreendeu os seguidores nas redes sociais, ao compartilhar uma imagem aérea impressionante da Serra de Caldas Novas , em Goiás. A legenda da publicação no Instagram, feita por volta das 15h30 (horário de Brasília) da segunda-feira (16), dizia apenas: " What's that?" ou "O que é aquilo?", em português.

A imagem mostra uma grande formação oval escura no meio do Cerrado. Segundo a Nasa, trata-se da própria Serra de Caldas, um planalto que se ergue cerca de 300 metros acima da paisagem no centro do Brasil.

“Esse platô está totalmente coberto pelo Cerrado, um dos biomas mais ricos do país, que abriga espécies como a seriema-de-patas-vermelhas e o pequizeiro. A área foi transformada em parque estadual em 1970”, explicou a agência.





A fotografia foi captada no dia 19 de maio de 2025, por meio do satélite Landsat 9, lançado ao espaço em 2021. Desde então, o equipamento orbita a Terra a uma altitude de 705 quilômetros, percorrendo o planeta a uma velocidade de aproximadamente 26 mil km/h.

Um refúgio de natureza no coração de Goiás

A Serra de Caldas Novas está inserida no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (Pescan), uma unidade de conservação que se estende por 12,3 mil hectares. A área é gerida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Goiás e abrange os municípios de Caldas Novas e Rio Quente.





O parque inclui não só o topo da serra, mas também suas cristas, encostas e áreas adjacentes. Criado por meio da Lei nº 7.282, de 25 de setembro de 1970, o Pescan é considerado fundamental para a recarga dos aquíferos hidrotermais da região, recurso natural que impulsiona o turismo local.

Aberto à visitação, o parque é um dos principais destinos goianos para o ecoturismo. É frequentado por amantes da natureza, pesquisadores, estudantes e praticantes de esportes ao ar livre. Entre as atrações mais procuradas estão as trilhas da Cascatinha e do Paredão, ambas com cachoeiras ao final do percurso. O acesso ao parque é permitido diariamente, das 6h às 16h.