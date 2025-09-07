Carlos Fernando Jung / Observatório Espacial Heller & Jung Eclipse lunar total

O segundo eclipse lunar total de 2025 acontece neste domingo (7). O auge do fenômeno, quando a Lua fica totalmente imersa na sombra da Terra e ganha coloração avermelhada, é conhecido como "Lua de sangue".

"A cor se deve à forma como a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre. Mesmo totalmente encoberta pela sombra escura da Terra, a Lua ainda recebe luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera", explicou o Observatório Nacional.

No Brasil, o eclipse não poderá ser observado a olho nu, mas haverá transmissão ao vivo pelo canal do Observatório Nacional no YouTube, a partir das 12h (horário de Brasília). Astrônomos amadores e profissionais vão comentar em tempo real as imagens, captadas com apoio de parceiros internacionais.

Cronograma do eclipse

Início da fase penumbral: 12h28

Início da fase parcial: 13h27

Início da fase total: 14h31

Auge da fase total: 15h12 às 15h53

Fim da fase parcial: 16h57

Fim da penumbra: 17h55

Como funciona

De acordo com o Observatório Nacional, eclipses lunares acontecem quando a Lua entra na sombra da Terra, dividida em duas regiões: a umbra, completamente escura, e a penumbra, que ainda recebe parte da luz solar.

"Quanto mais perfeito é o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior é a duração do eclipse total", destacou o órgão.





O eclipse penumbral ocorre quando a Lua entra apenas na penumbra; o parcial, quando invade a umbra; e o total, quando está totalmente imersa nessa sombra.