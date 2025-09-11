MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Sede do O Ministério das Relações Exteriores (MRE)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Itamaraty, reagiu, na tarde desta quinta-feira (11), em uma rede social, às críticas feitas pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, ao resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de direito; golpe de Estado; edano qualificado; e deterioração de patrimônio tombado.



Outros sete réus da mesma ação penal também foram sentenciados.



Na postagem, o Itamaraty destacou que "o Poder Judiciário brasileiro julgou, com a independência que lhe assegura a Constituição de 1988, os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa".



"As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo" , enfatiza.



E proseguiu dizendo que o governo continuará defendendo a soberania do País de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem.



"Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia".



O Itamaraty se refere a uma postagem na rede social X, de Marco Rubio, prometendo que os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas.







"As perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas" , afirmou Rubio.



Também nesta quinta, pouco depois da divulgação da condenação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, em entrevista à imprensa, que estava surpreso e insatisfeito com o julgamento.

