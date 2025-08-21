Reprodução A Antártica está mostrando sinais preocupantes de mudanças rápidas em seu gelo, oceano e ecossistemas, dizem cientistas

Mudanças abruptas e potencialmente irreversíveis na Antártida, impulsionadas pela mudança climática, podem elevar os oceanos globais por metros e provocar consequências catastróficas por gerações, alertaram cientistas responsáveis por um estudo publicado, nesta quarta-feira (20), na revista científica Nature. A informação foi divulgada pela CBSNews.

Os autores do estudo, que aponta mudanças aceleradas em toda a região causadas pelo aquecimento global, sugerem que limitar as emissões de gases e, consequentemente, impedir que o aquecimento global exceda pelo menos 1,5 graus Celsius, será imperativo para reduzir os amplos efeitos das mudanças abruptas da Antártida e do Oceano Antártico.

“A Antártica está mostrando sinais preocupantes de mudanças rápidas em seu gelo, oceano e ecossistemas” , disse a principal autora e professora da Universidade Nacional Australiana, Nerilie Abram.

Segundo ela, algumas dessas mudanças abruptas serão difíceis de parar.

"Mudanças em diferentes facetas do sistema climático da Antártida se amplificam e aceleraram o ritmo do aquecimento global também", disse.

Gelo marinho



O estudo analisou evidências de mudanças abruptas no gelo marinho, nas correntes oceânicas regionais, na camada de gelo do continente, nas plataformas de gelo e na vida marinha. Também examinou como eles interagem.

O gelo marinho flutuante não aumenta significativamente o nível do mar quando derrete, mas seu recuo substitui as superfícies brancas que refletem quase toda a energia do sol de volta ao espaço com a água azul profunda, que absorve a mesma quantidade.

Dados mostram que 90% do calor gerado pelo aquecimento global causado pelo homem é absorvido pelos oceanos.

Recuando o gelo do mar

Depois de aumentar ligeiramente durante os primeiros 35 anos em que os dados de satélite estavam disponíveis, a cobertura de gelo marinho da Antártida caiu drasticamente na última década.

Os cientistas apontam que, desde 2014, o gelo marinho recuou em média 120 quilômetros da costa do continente.



Essa contração aconteceu cerca de três vezes mais rápido em 10 anos do que o declínio do gelo marinho do Ártico, em quase 50.



Em julho de 2025, a extensão diária do gelo marinho em ambos os hemisférios estava em sua terceira menor marca no registro de satélite de 47 anos, de acordo com o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo da Universidade do Colorado Boulde r.



Dados da NASA, divulgados em 2020, indicaram que a Antártida e a Groenlândia perderam milhares de gigatoneladas de gelo entre 2003 e 2019, contribuindo indiretamente para mais de meia polegada do aumento geral do nível do mar em todo o mundo.

Em setembro passado, os cientistas alertaram que o manto de gelo da Antártida, oficialmente chamado de geleira Thwaites, se deterioraria “mais e mais rápido”, com o aumento do derretimento esperado para desencadear o aumento do nível do mar.



Uma pesquisa conduzida pela International Thwaites Glacier Collaboration, um coletivo de mais de 100 cientistas, descobriu que o volume de água que flui para o mar da geleira Thwaites e outras próximas dobrou da década de 1990 até a década de 2010.



Aquecimento

No estudo publicado na Nature nesta semana, os cientistas afirmam que "a evidência esmagadora de uma mudança de regime no gelo marinho significa que, nas tendências atuais, a Antártida poderia essencialmente se tornar livre de gelo no verão mais cedo do que o Ártico".

Isso acelerará o aquecimento na região, podendo levar algumas espécies marinhas à extinção, alertaram.

Nos últimos dois anos, por exemplo, filhotes de pinguim-imperador indefesos morreram em vários locais de reprodução, afogados ou congelados no gelo do mar que cedeu mais cedo do que o habitual.

Ponto de não retorno



O aquecimento global até o momento – em média cerca de 1,3 graus Celsius – está se aproximando rapidamente de um limite que faria com que parte da camada de gelo gerasse pelo menos três metros de elevação do nível do mar, inundando áreas costeiras habitadas hoje por centenas de milhões, disse o estudo.

“O colapso imparável da camada de gelo da Antártida Ocidental é um dos pontos de inflexão mais preocupantes” , disse Abram.

Outro risco potencial é o colapso da Circulação de Retorno Antártico, um sistema de correntes oceânicas que distribuem calor e nutrientes dentro da região e do mundo.







Uma "desaceleração rápida e substancial" das correntes já começou e evidências do período interglacial anterior - entre duas eras glaciais - antes que o nosso, 125.000 anos atrás, apontam para uma estagnação abrupta do sistema sob condições semelhantes às vistas hoje.

“Isso levaria a impactos generalizados do clima e dos ecossistema, variando de uma intensificação do aquecimento global a uma diminuição na capacidade do oceano de absorver CO2", adverte o estudo.

Em última análise, a única maneira de desacelerar as mudanças interligadas é parar de adicionar mais gases que aquecem o planeta na atmosfera.

“As decisões sobre emissão de gases de efeito estufa que tomarmos na próxima década ou duas bloquearão a quantidade de gelo que perderemos e a rapidez com que será perdida”, disse Abram.

