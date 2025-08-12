Reprodução/ MetSul Pesquisadores encontram os restos mortais de Dennis Bell

Uma descoberta na Ilha do Rei George, na Antártida, encerrou um mistério que perdurava por mais de seis décadas.

Os restos mortais de Dennis “Tink” Bell foram encontrados em janeiro deste ano. As informações são do MetSul.

O meteorologista britânico morreu em 1959 durante uma missão científica de dois anos.

A confirmação veio nesta segunda-feira (11), após testes de DNA conduzidos pelo British Antarctic Survey ( BAS), instituição que sucedeu a antiga Falkland Islands Dependencies Survey ( Fids), onde Bell atuava.

Ele tinha 25 anos e integrava uma equipe de pesquisa da Fids em uma pequena base britânica na ilha — a maior do arquipélago das Shetland do Sul, localizada a cerca de 120 quilômetros da costa da Antártida.

O acidente ocorreu em 26 de julho de 1959, no rigor do inverno. Bell participava de uma expedição de esqui com outros três pesquisadores e cães de trenó para realizar medições em uma geleira.





Em determinado momento, desceu dos esquis para ajudar os animais a avançar, mas caiu em uma fenda.

Apesar de ter sido localizado pelos colegas e içado por uma corda presa ao cinto, o equipamento não suportou o peso e se rompeu, causando uma segunda queda, que foi fatal.

Apenas em 19 de janeiro deste ano, o degelo expôs os restos mortais, que foram encontrados por integrantes de uma base polonesa instalada na Ilha do Rei George.

“Esta descoberta põe fim a um mistério de décadas e nos lembra das histórias de coragem e sacrifício que fazem parte da ciência antártica” , declarou Jane Francis, diretora do BAS.

O irmão do pesquisador, David Bell, que vive na Austrália, relatou a emoção de receber a notícia após tanto tempo. “Emocionados e surpresos” , afirmou.