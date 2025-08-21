Pedro Henrique de Alcântara Lopes Onda de calor vai atingir diversas regiões paulistas

O estado de São Paulo vai registrar calor muito intenso nesta sexta-feira (22) e sábado (23), com dois dias de temperatura muito acima da média de agosto. O alerta é da MetSul Meteorologia.

As altas temperaturas atípicas nesta época do ano é consequência de uma bolha de calor entre o Centro-Oeste do Brasil e o interior paulista.

De acordo com os mapas meteorológicos apontados pela Metsul, o pior do calor vai ocorrer no interior, sobretudo no Oeste, Centro e o Norte do estado, com sequência de máximas em torno e acima de 35ºC.

Em alguns pontos, as máximas podem chegar a 37ºC a 39ºC no final desta semana.

Capital paulista



Também a cidade de São Paulo enfrentará muito calor. Esquenta muito, com máximas elevadas sexta e sábado, antes de um grande alívio no domingo, com a chegada de uma frente fria.

As máximas nesta sexta e no sábado na cidade de São Paulo podem atingir entre 32ºC e 33ºC. Estas marcas ficarão perto dos valores mais altos já observado até hoje em agosto na capital paulista.

Em agosto, a cidade de São Paulo já enfrentou episódios notáveis de calor, segundo a Metsul, com destaque para os anos de 1952 e 1955, quando os termômetros marcaram 33,1°C, e também para 1963, que registrou 33°C no último dia do mês.

Outras marcas expressivas incluem os 32,8°C anotados em 1961 e repetidos seis décadas depois, em 2021.



Também merecem menção os 32,7°C de 2011, além das máximas de 32,6°C em 1994, 2011 e novamente em 2021. Nesse mesmo ano, a cidade viveu uma sequência de calor atípico, com 32,4°C no dia 25 de agosto.



A chegada de uma frente fria na capital, que pode se dar sem chuva e apenas com mudança do vento e aumento de nuvens, deve trazer queda de temperatura de até 10ºC em comparação à véspera, no decorrer do domingo.

