Nasa Chuva de meteoros Perseidas registrada sobre o Poloniny Dark Sky Park, na Eslováquia, em 2023

A chuva de meteoros Perseidas, ativa desde 17 de julho, atingirá seu pico de visibilidade na madrugada entre terça (12) e quarta-feira (13). O fenômeno será mais visível para quem está na região norte do país, que deve ser afetado pelo brilho da lua.

As Perseidas acontecem todos os anos, quando a Terra cruza uma nuvem de fragmentos deixada pelo cometa Swift-Tuttle , na constelação de Perseus — que dá o nome ao fenômeno. As informações foram divulgadas pelo portal Olhar Digital .

Como observar?

O fenômeno tem uma maior visibilidade no hemisfério norte do planeta, mas é possível testemunhar os rastros luminosos estando no Brasil, no hemisfério sul. O horário de pico acontece por volta das 1h30 da manhã da madrugada de quarta.

As regiões norte e nordeste, mais próximas geograficamente do norte global, serão os melhores lugares para assistir à chuva de meteoro.

No auge, os astrônomos esperam que a "chuva" conte com cerca de 100 meteoros por hora. O número é calculado com o céu totalmente escuro.

Lua pode atrapalhar

Segundo Marcelo Zurita, colunista do Olhar Digital e presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA) e diretor técnico da BRAMON, a fase da Lua nesta noite pode atrapalhar a observação dos meteoros Perseidas.





“É importante não criarmos muita expectativa sobre a visão de uma chuva que, geralmente, decepciona os observadores no Brasil. Com a lua cheia, a visibilidade é reduzida para até 25% do número estimado para cada localidade” , explica.

Ele recomenda olhar para a direção oposta da lua, no ponto mais escuro visível no céu, que terá menor ofuscação do astro. A chuva de meteoros pode ser vista a olho nu por qualquer pessoa com visibilidade clara do céu.