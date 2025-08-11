NDTV/Reprodução O motorista do caminhão não prestou socorro

Um homem identificado como Amit Yadav, de 35 anos, percorreu cerca de 80 km na Rodovia Nacional Nagpur-Jabalpur, na Índia, com o corpo da esposa amarrado à garupa da motocicleta, no último domingo (10), após ela morrer atropelada por um caminhão que fugiu sem prestar socorro. A informação é do The Times of India.





O caso ocorreu próximo a Deolapar, durante o feriado de Rakshabandhan, quando o casal seguia de moto para Karanpur, no distrito de Nagpur, informou a emissora indiana NDTV.

Segundo a Polícia Rodoviária, a esposa de Amit, identificada como Gyarshi, caiu da motocicleta após o veículo ser atingido por um caminhão em alta velocidade e morreu no local ao ser atropelada pelas rodas traseiras. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.





Pedido de ajuda ignorado

Segundo a polícia, Amit tentou pedir socorro a motoristas que passavam pela rodovia, mas ninguém parou.

“ Não havia sinal de celular e ninguém para ajudar. Eu peguei a Gyarshi, amarrei-a na minha moto e voltei para casa ”, relatou ele aos agentes, segundo o jornal local, The Times of India.

O homem seguiu viagem sob forte chuva, usando estradas de terra como desvio. Ele foi flagrado por policiais, que iniciaram perseguição e registraram o momento em vídeo.

" Quando vi os policiais me perseguindo, fiquei ainda mais em pânico e continuei seguindo ", relatou ele, segundo o jornal.

Nas imagens, que se espalharam pelas redes sociais, é possível ver o corpo amarrado à moto enquanto outras pessoas tentam fazê-lo parar.