Divulgação/Núcleo de Astronomia da UFPA Conjunção da lua com o planeta Marte, em 2020





Um fenômeno celestial poderá ser visto a olho nu na noite desta segunda-feira (28) de todo o Brasil: o planeta Marte, o mais próximo da Terra no Sistema Solar, vai aparecer brilhando ao lado da Lua.

Segundo o site especializado Star Walk , nesta semana a Lua vai ter a presença mais brilhante do planeta vermelho, seguido das estrelas Spica e Antares , com o passar dos dias.

Como ver Marte?

Para assistir ao fenômeno, basta olhar para o céu durante a noite perto das 20h30, no horário de Brasília. Apesar de pequeno, o ponto brilhante avermelhado será visível ao redor do satélite natural da Terra.

Com um binóculo ou telescópio será mais fácil de observar Marte. A noite desta segunda também será marcada pela Luz Cinérea, definida por um brilho suave na parte escura da Lua que é gerada pela luz do Sol refletida no nosso planeta.





Neste dia 28 de julho, o astro está na fase de Lua Nova, posicionada entre a Terra e o Sol. Segundo sites especializados, a lua de hoje está 15,72% visível e está crescendo. A baixa luminosidade vai permitir o avistamento de Marte, sem ofuscar o brilho.