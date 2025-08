Imagem: Sofia Leite Fonseca Sofia registrou rastros estelares e as Nuvens de Magalhães no céu da Argentina.

Você já tentou tirar uma foto da Lua e ficou frustrado porque ela saiu parecendo só um borrão branco na tela? Um eterno meme de expectativa x realidade. Pois é, você não está sozinho. Fotografar o céu, seja a Lua, estrelas(e quem dirá a Via Láctea!), não é tão simples quanto a gente gostaria. Mas a boa notícia é que existe técnica para isso e, muitas vezes, dá para conseguir resultados incríveis usando apenas o celular!

E é justamente sobre esse assunto que vamos falar no oitavo episódio do “ iG Foi pro Espaço ”. Vamos receber Sofia Leite Fonseca, astrofotógrafa de 24 anos e estudante de Astronomia no Observatório do Valongo (UFRJ), que tem um dom de transformar o céu noturno em imagens de tirar o fôlego.













Imagem: acervo pessoal Sofia Leite Fonseca, astrofotógrafa de 24 anos e estudante de Astronomia no Observatório do Valongo (UFRJ)

A paixão de Sofia pelas estrelas nasceu em 2018, quando sua mãe a chamou para observar o céu. A curiosidade pelas constelações virou amor pela ciência e, em 2019, ela decidiu mergulhar de vez nesse universo. Durante a pandemia, aproveitou o isolamento para praticare, depois, passou a viajar e fazer trilhas em busca de céus mais escuros.





Com uma câmera DSLR - um tipo de câmera digital que utiliza um sistema de espelho e prisma para direcionar a luz da lente para o visor óptico - e muita técnica, Sofia mostra pra gente que não é preciso ter um telescópio para registrar o cosmos. “Comecei seguindo astrofotógrafos no Instagram e percebi que não eram só telescópios profissionais que captavam a beleza do céu” , contou em entrevista ao iG. Hoje, ela coleciona registros impressionantes que podem ser conferidos no seu perfil: @nightskysofia.







Durante o podcast, ela vai compartilhar dicas práticas de como fotografar a Lua, estrelas e, pasmem, até galáxias, explicando desde equipamentos básicos até truques que podem ser aplicados com o celular. Se você sempre quis aprender a registrar o céu ou já tentou e não conseguiu, essa é a oportunidade perfeita para tirar todas as dúvidas e começar a praticar!





O “iG Foi pro Espaço” vai ao ar toda quarta-feira, às 18h, no YouTube do Portal iG.