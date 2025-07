ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al. Poeira cósmica ao redor da estrela jovem HOPS-315, em que foram observados o surgimento de planetas





Astrônomos observaram, pela primeira vez na história, o nascimento de um sistema planetário que um dia pode se tornar semelhante ao Sistema Solar. A descoberta foi feita pelo telescópio espacial James Webb em conjunto com os radiotelescópios ALMA, no Chile, e divulgada nesta quarta-feira (16) na revista Nature .

Os cientistas conseguiram identificar o momento em que partículas de material que um dia formarão planetas começaram a se formar ao redor da estrela extremamente jovem que foi batizada de HOPS-315.

Estrela jovem

Reprodução/Northrop Grumman/NASA O telescópio James Webb foi utilizado na pesquisa





Localizada a cerca de 1.300 anos-luz de distância da Terra, a HOPS-315 tem menos de 200 mil anos de idade, o que é considerado um "recém-nascido" na escala cósmica. Como comparação, o nosso Sol tem uma estimativa de 4,6 bilhões de anos.

"Pela primeira vez, identificamos o primeiro momento em que a formação de um planeta se inicia ao redor de uma estrela diferente do nosso Sol", disse a líder da equipe e pesquisadora da Universidade de Leiden, Melissa McClure.

Por ser muito jovem, a HOPS-315 ainda é cercada por uma densa nuvem de gás e poeira, conhecido como disco protoplanetário, no qual foram observados os primeiros sinais da formação de planetas.

De acordo com o portal de astronomia Space, as estrelas nascem quando porções frias e super densas de gás e poeira interestelar colapsam sob sua própria gravidade. Isso resulta em uma "protoestrela" cercada por um envoltório do mesmo material do qual se formou.

Surgimento de planetas

Os pesquisadores detectaram, no entorno da estrela, a presença de cristais de silicato e gás de monóxido de silício (SiO). Essa combinação indica que o gás quente começou a se resfriar e a se condensar, formando partículas sólidas, exatamente como se acredita que ocorreu no início do nosso Sistema Solar, há mais de 4,5 bilhões de anos.

Uma lacuna na parte externa do disco permitiu que os cientistas observassem o interior, graças à inclinação da estrela em direção à Terra.





Embora outras pesquisas tenham analisado discos de gás mais jovens e, mais comumente, discos maduros com potenciais aspirantes a planetas, não houve nenhuma evidência específica do início da formação de planetas até agora, segundo McClure.

É impossível saber quantos planetas podem se formar ao redor de Hops-315. Com um disco de gás tão grande quanto o do Sol, ele também pode acabar com oito planetas daqui a um milhão de anos ou mais, de acordo com a líder da pesquisa.