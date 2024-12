Montagem/Riotur e Freepik Em comparação, o asteroide tem 366 metros de diâmetro, enquanto o Pão de Açúcar, no RJ, tem 396 metros de altura





Um asteroide com cerca de 366 metros de diâmetro vai passar próximo à Terra na madrugada desta quarta-feira (4), de acordo com a Nasa . A rocha é quase do tamanho do morro do Pão de Açúcar , no Rio de Janeiro , que tem 396 metros de altura.

O momento de maior aproximação está previsto para às 2h27 (pelo horário de Brasília), quando o asteroide , batizado de 2020 XR , estará a 2,2 milhões de quilômetros do nosso planeta. Como comparação, a proximidade é equivalente a mais de cinco vezes a distância entre a Terra e a Lua.

Para quem estiver interessado em testemunhar o evento, haverá uma transmissão online em tempo real pelo Virtual Telescope Project (Projeto Telescópio Virtual), pertencente ao Observatório Astronômico Bellatrix , em Roma ( Itália ), a partir das 15h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (3) no link: https://www.youtube.com/watch?v=yMjP-E6EmLg

Potencialmente perigoso

Descoberto em 4 de dezembro de 2020, o asteroide espacial é do tipo Apollo, um grupo de objetos que viajam ao redor do Sol em órbitas maiores que a da Terra, que eventualmente cruzam com a órbita do planeta.

Embora o corpo celeste seja considerado um “potencialmente perigoso” (PHA), não há motivo algum para preocupação. Pela definição da União Astronômica Internacional (IAU), são classificados como PHA todos os objetos que se aproximem da Terra a menos de 7,5 milhões de Km e que tenham potencial para causar danos regionais significativos em caso de impacto, o que ocorre com asteroides com mais de 140 metros de diâmetro.

A Nasa estimou as trajetórias de todos os objetos próximos até depois do fim deste século, definindo que o nosso planeta não enfrenta nenhum risco de colisão apocalíptica de asteroides pelo menos nos próximos 100 anos.