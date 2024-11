Reprodução / Nasa Imagem projetada do 16 Psyche





A NASA começou uma missão espacial para resgatar um super-asteroide. O 16 Psyche é mais especial que o normal. A maioria dos asteroides são de pedras e gelo - mas esse é de metais preciosos para a Terra.

O asteroide tem, entre outros, platina e paládio, metais essenciais para a construção de eletrônicos na Terra. Embora haja nove asteroides metálicos no sistema solar, 16 Psyche é o maior deles.

Estamos todos ricos?

Se fossemos quantificar o metal existente no asteroide no valor de venda dele no planeta, a soma seriam incríveis US$ 10,000,000,000,000,000,000 - 10 quintilhões de dólares! Isso é quase R$ 58 quintilhões.

Se, por acaso, esse valor fosse dividido para todas as pessoas do mundo, seria suficiente para tornar todo mundo multibilionário! Tendo em vista que temos um pouco mais de 8 bilhões de pessoas, isso daria cerca de US$ 1,24 bilhão para cada pessoa.

Mas a Nasa não tem intenção de desfazer e usar o metal do asteroide, e sim estudar para entender melhor a formação de planetas.

Sobre o 16 Psyche

O 16 Psyche é um dos maiores asteroides conhecidos, e o maior feito de metal da galáxia. Ele tem uma área de cerca de 165,8 km² e é de 30 a 60% feito de metal.

O asteroide, hoje, está no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. A Nasa lançou uma nave em encontro dele, e esta deve viajar 3,5 bilhões de quilômetros até o destino. A chegada deve ser apenas em julho de 2029.

Uma teoria é que o asteroide possa ser, na verdade, o centro de um planeta ancião que acabou se desfazendo com o tempo.