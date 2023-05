: NASA, ESA, CSA, A. Gáspár James Webb captura imagens de anéis de poeira em torno da estrela Fomalhaut

O supertelescópio James Webb capturou imagens inéditas de cinturões de poeira localizados ao redor da estrela Fomalhaut. Astrônomos da Nasa identificaram três novos cinturões que se estendem a 24 milhões de quilômetros ao redor deste corpo celeste.

A Fomalhaut se trata de uma jovem estrela quente que pode ser vista a olho nu, e é considerada a estrela mais brilhante da constelação austral de Piscis Austrinus. Já os cinturões de poeira citados anteriormente são detritos gerados a partir de colisões de corpos celestes maiores, como asteróides e cometas.

Outros telescópios, como o Hubble e o ALMA, já tinham produzido imagens dos "discos de detritos" mais externos da estrela em questão, mas o Webb foi mais longe e conseguiu registrar a extensão de poeira mais interior.





De acordo com George Rieke, membro da equipe da Universidade do Arizona que liderou o artigo referente à descoberta do supertelescópio, os cientistas não esperavam fazer as imagens dos discos de poeira mais internos.

“Os cinturões ao redor de Fomalhaut são uma espécie de romance de mistério: onde estão os planetas?” disse George Rieke disse, em comunicado divulgado pela Nasa. “Acho que não é um salto muito grande dizer que provavelmente existe um sistema planetário realmente interessante em torno da estrela", continuou.

O primeiro anel de poeira da estrela Fomalhaut foi descoberto em 1983, a partir de observações realizadas com o Infrared Astronomical Satellite (IRAS) da Nasa. Registros anteriores feitos por instrumentos como o Telescópio Espacial Spitzer também contribuíram para a a descoberta dos discos de detrito.

