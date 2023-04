S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF) Na concepção da imagem, o jato maciço do buraco negro é visto subindo do centro do buraco negro

Cientistas e astrônomos que estudam o 'supermassivo' buraco negro localizado no coração da galáxia M87 revelaram as origens de um misterioso e poderoso jato expelido pelo 'abismo cósmico' mais reconhecível do universo.

A imagem foi capturada pela primeira vez na história e as observações revelaram que o anel do buraco negro é muito maior do que se pensava.

Agora é possível confirmar a origem do jato: e ste jato nasceu da energia criada pelos campos magnéticos que cercam o núcleo giratório do buraco negro e ventos subindo do disco de acreção do buraco negro .

Anteriormente, este buraco negro havia sido capturado em uma imagem pelo Event Horizon Telescope (EHT), que foi divulgada em 2019.



R. Lu e E. Ros (GMVA), S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF) Esta imagem do GMVA+ALMA mostra o jato de M87 e a sombra do buraco negro juntos pela primeira vez, dando aos cientistas o contexto necessário para entender onde o poderoso jato se formou. As novas observações também revelaram que o anel do buraco negro.

Para chegar a esses novos resultados, a Global mm-VLBI Array (GMVA) uniu radiotelescópios em todo o mundo, incluindo o Observatório de Radioastronomia Nacional da Fundação Nacional de Ciência (NRAO) e o Observatório de Green Bank (GBO), o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) , o Very Long Baseline Array (VLBA) e o Telescópio de Green Bank (GBT) .

"Com o GMVA, incluindo os principais instrumentos da NRAO e do GBO, estamos observando em uma frequência mais baixa, então estamos vendo mais detalhes - e agora sabemos que há mais detalhes para ver".

O uso de muitos telescópios e instrumentos diferentes deu à equipe uma visão mais completa da estrutura do buraco negro supermassivo e seu jato

Enquanto o VLBA forneceu uma visão completa , tanto do jato quanto do buraco negro, o ALMA permitiu que os cientistas 'resolvessem' o núcleo de rádio brilhante de M87 e criassem uma imagem nítida.

A sensibilidade da superfície coletora de 100 metros do GBT permitiu que os astrônomos 'construíssem' as partes de grande e pequena escala do anel e vissem os detalhes mais finos.

“Esses resultados mostraram – pela primeira vez – onde o jato está sendo formado. Antes disso, havia duas teorias sobre de onde eles poderiam vir”, disse Minter.

“Mas essa observação realmente mostrou que a energia dos campos magnéticos e dos ventos estão trabalhando juntas.”

Harshal Gupta, Diretor de Programa NSF do Green Bank Observatory, acrescentou que “a descoberta é uma poderosa demonstração de como os telescópios que possuem capacidades complementares podem ser usados para avançar fundamentalmente nossa compreensão de objetos e fenômenos astronômicos.

"É emocionante ver os diferentes tipos de radiotelescópios apoiados pelo NSF trabalhando sinergicamente como elementos importantes do GMVA para permitir a visão geral do buraco negro e do jato de M87.”

O Green Bank Observatory e o National Radio Astronomy Observatory são as principais instalações da National Science Foundation , operadas sob acordo cooperativo pela Associated Universities, Inc .

Sobre a ALMA

A construção e as operações do ALMA são lideradas pelo ESO em nome dos seus Estados Membros; pelo National Radio Astronomy Observatory (NRAO), administrado pela Associated Universities, Inc. (AUI), em nome da América do Norte; e pelo Observatório Astronômico Nacional do Japão (NAOJ) em nome da Ásia Oriental. O Joint ALMA Observatory (JAO) fornece a liderança unificada e gestão da construção, comissionamento e operação do ALMA.

Leia mais em: https://public.nrao.edu

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.