Divulgação/NASA, ESA, CSA James Webb capturou imagens das luas mais brilhantes de Urano





O supertelescópio James Webb capturou imagens inéditas e detalhadas dos anéis de Urano, o terceiro maio planeta do Sistema Solar. Os registros também mostram características mais brilhantes da atmosfera do planeta.

A imagem foi captada pela câmera infravermelha do telescópio da Nasa, que combinou dois filtros, um azul e um laranja, para mostrar novas tonalidades de azul de Urano. O resultado foi a melhor observação feita dos anéis de poeira do planeta de gelo desde as capturas realizadas pela sonda Voyager 2, em 1986.

Divulgação/Nasa, ESA, CSA Supertelescópio fez registros inéditos dos anéis de Urano





Urano tem um total de 13 anéis, e 11 deles são visíveis na imagem feita pelo Webb. Algumas dessas estruturas se mostraram tão brilhantes nos registros feitos pelo supertelescópio que parecem se fundir em um anel maior.

Entre todos os anéis, nove são considerados os principais, enquanto dois são estruturas de poeiras mais fracas. Os astrônomos esperam que o James Webb também faça registros dos dois outros anéis externos mais fracos.





O comunicado emitido pela Agência Espacia Norte-Americana em conjunto com a Agêscia Espacial Europeia (ESA) também revela que o telescópio também flagrou muitas das 27 luas de Urano, com destaque para as seis mais brilhantes, identificadas como Ariel, Pubk, Umbriel, Miranda, Titania e Oberon.

"É apenas a ponta do iceberg do que Webb pode fazer ao observar este misterioso planeta. Estudos adicionais de Urano estão acontecendo agora, e mais estão planejados no primeiro ano de operações científicas de Webb", informaram os cientistas.

