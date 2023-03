Divulgação/NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team Estrela Wolf-Rayet 124 está prestes a explodir





O telescópio James Webb capturou uma rara imagem de uma estrela cerca de 30 vezes maior do que o nosso Sol e que está prestes a explodir. O registro foi divulgado pela primeira vez na última terça-feira (14).

O corpo celeste, identificado como Wolf-Rayet 124, é um dos mais luminosos e massivos já detectados e foi fotografado pelo Webb pela primeira vez em junho de 2022. A estrela está perto de entrar na fase supernova.

A etapa em questão significa, na verdade, o processo anterior à morte da estrela. Contudo, nem todas elas passam por esta fase Wolf-Rayet, que denomina o astro observado pelo telscópio e que representa um processo de desprendimento de suas camadas externas.





À medida que o gás ejetado se afasta da estrela e esfria, a poeira cósmica se forma e brilha na luz infravermelha, que é detectável pelo James Webb. De acordo com a Nasa, a WF 124 já desprendeu material equivalente ao de 10 sóis.

O telescópio Hubble tirou uma foto da mesma estrela em transição há algumas décadas, mas na ocasião ela parecia apenas uma bola de fogo e sem os detalhes obtidos peno novo equipamento.

Leia mais: James Webb fotografa duas das galáxias mais antigas já observadas



A poeira despejada pela explosão das estrelas é de grande interesse para os astrônomos, isso porque estudos apontam que desde a origem do universo esse material vem contribuindo para a formação de outros corpos celestes, como estrelas e planetas.

"A imagem detalhada do Webb da WR 124 preserva para sempre um breve e turbulento período de transformação e promete futuras descobertas que revelarão os mistérios há ocultos relacionados à poeira cósmica", ressaltou a Nasa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.