Reprodução: redes sociais - 06/02/2023 Criança sendo resgatada dos escombros

O Ministério das Relações Exteriores afirmou em nota, nesta segunda-feira (6), que está acompanhando com preocupação as notícias sobre o terremoto que deixou mais de 2.300 mortos e milhares de feridos na Síria e na Turquia.

De acordo com o Itamaraty, "não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos".

"As embaixadas do Brasil em Ancara e Damasco, bem como o consulado-geral do Brasil em Istambul, estão acompanhando os desenvolvimentos no terreno, em regime de plantão" , diz o comunicado divulgado às 11h12.

O Ministério das Relações Exteriores adicionou que o governo brasileiro vai providenciar e encaminhar ajuda humanitária às populações vítimas da tragédia por meio da Agência Brasileira de Cooperação e em coordenação com os países das áreas atingidas.

"O governo brasileiro manifesta sua solidariedade e as mais sinceras condolências aos povos da Turquia e da Síria e às famílias das vítimas", acrescentou o ministério.

Terremoto na Síria e na Turquia deixa mais de 1.900 mortos

Mais de 2.300 pessoas morreram e outras 7 mil ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira (6). O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

O tremor, que durou cerca de um minuto e meio, já é considerado o maior na região desde 1939.

