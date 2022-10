Divulgação/Nasa À esquerda, a imagem capturada pelo Hubble, e à direita, o registro do James Webb

O supertelescópio James Webb capturou uma nova imagem do que os astrônomos chamam de " Pilares da Criação ". Essa é uma das mais famosas estruturas da astronomia e ganhou notoriedade após ser fotografada pelo telescópio Hubble.

Os Pilares estão localizados na Nebulosa da Águia, região onde encontra-se um aglomerado de poeira e gás interestelar frio que está a 6.500 anos-luz de distância da Terra. O local também é conhecido pela formação de novas estrelas, uma espécie de berçário, e por isso o nome referente à criação.

A expectativa dos cientistas que estão monitorando o novo telescópio é de que as imagens capturadas ajudem os pesquisadores a reformularem seus estudos relacionados à formação das estrelas.

Os novos registros fomentarão contagens mais precisas acerca das estrelas recém-formadas, facilitando os cálculos sobre a quantidade de gás e poeira na região. Outro avanço será em relação ao entendimento sobre como as estrelas saem das nuvens empoeiradas.

A nova imagem flagrada foi feita por uma câmera infravermelha do Webb chamada NIRCam. É possível observar estrelas recém-formadas cor-de-rosa e vermelhas e que estão fora dos pilares.

"Estima-se que essas estrelas jovens tenham apenas algumas centenas de milhares de anos", informa a Nasa em comunicado divulgado.

Também estão presentes na imagem linhas onduladas, localizadas na borda dos pilares. Elas são formadas pela matéria expelidas pelas estrelas em formação por meio de jatos supersônicos.

Já o brilho avermelhado presente no registro diz respeito às moléculas energéticas de hidrogênio que resultam de jatos e choques com as nuvens de material, os pilares grossos.

A primeira imagem dos Pilares da Criação foi feita pelo Hubble em abril de 1995 e, no ano de 2014, foi realizado um novo registro. Essas imagsn anteriores são resultado de três diferentes fotos que flagraram a emissão de diferentes tipos de átomos.

