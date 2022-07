Nasa Primeira imagem de Júpiter feita pelo James Webb

A Nasa divulgou, nesta quinta-feira (14), as primeiras imagens de Júpiter feitas pelo seu novo telescópio James Webb . A divulgação acontece alguns dias após a agência norte-americana publicar os primeiros registros do espaço feito pelo instrumento.

As fotos de Júpiter foram feitas por meio de infravermelho, e na imagem é possível ver também a Grande Mancha Vermelha, uma região da atmosfera do maior planeta do Sistema Solar onde ocorre uma tempestade capaz de "engolir a Terra", de acordo com a Nasa.

“Combinadas com as imagens de campo profundo divulgadas no outro dia, essas imagens de Júpiter demonstram a compreensão completa do que Webb pode observar, desde as galáxias observáveis ​​mais fracas e distantes até planetas em nosso próprio quintal cósmico, que você pode ver a olho nu de seu quintal real”, disse o cientista Bryan Holler, que ajudou a planejar as observações, em comunicado divulgado.

Outro ponto interessante que pode ser observado nas novas imagens do James Webb é a Europa, uma das 79 Luas de Júpiter. Ela está localizada à esquerda do planeta na foto.

Os astrônomos estavam ansiosos para ver as fotos de Júpiter porque elas seriam a prova de que o telescópio pode observar os satélites e anéis localizados perto dos planetas.

"Eu não podia acreditar que vimos tudo tão claramente, e quão brilhantes eles eram. É realmente emocionante pensar na capacidade e oportunidade que temos para observar esses tipos de objetos em nosso sistema solar", disse Stefanie Milam, vice-cientista do projeto Webb para ciência planetária.

