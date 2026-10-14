Fernando Frazão/Agência Brasil Chuva em São Paulo

A MetSul Meteorologia acompanha uma alteração na circulação atmosférica sobre a faixa central do Brasil, caracterizada por mudanças na circulação de ar úmido e no comportamento dos ventos.

O avanço de uma massa de ar frio na porção Sul atua diretamente no direcionamento do vapor d'água de origem tropical para o interior continental, definindo um novo comportamento do tempo para os próximos dias.

Diante desse cenário, a MetSul aponta que a retração do fluxo úmido no Sul provocará um aumento expressivo de chuvas no Centro-Oeste e no Sudeste, com chuvas recorrentes e volumes elevados.

Com base nos dados do modelo meteorológico UKMET (do serviço britânico Met Office), prevê-se a ocorrência de temporais severos e localizados em espaços curtos de tempo, além de tempestades isoladas acompanhadas de rajadas de vento e granizo, o que eleva consideravelmente a possibilidade de estragos como enxurradas, alagamentos e inundações repentinas.

Em São Paulo, há possibilidade de precipitação diária até o término da semana, com o período de maior instabilidade concentrado entre quarta-feira (14) e sexta-feira (16), apresentando momentos de chuva moderada a forte. Já no interior do estado, diversos municípios registrarão intervalos com chuva de maior intensidade ao longo desta segunda metade da semana.

No Rio de Janeiro, há ocorrência de chuva nos próximos dias de forma menos frequente na capital fluminense, com maiores acumulados previstos entre a sexta-feira e o sábado, sem expectativa de volumes excessivos.

Em Minas Gerais, as pancadas de chuva serão muito frequentes em Belo Horizonte ao longo dos próximos dias, com momentos de maior intensidade e risco de precipitações torrenciais.

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, existe a tendência de volumes de chuva significativamente menores. A presença da massa de ar mais frio inibirá a formação de instabilidades mais severas nesses estados sulistas.

Nos estados do Centro-Oeste e demais áreas do Sudeste, a atuação do ar frio no Sul impulsiona a instabilidade na faixa central. A chuva frequente virá acompanhada de altos volumes em breves intervalos e tempestades pontuais, mantendo o alerta para enxurradas e alagamentos.