Divulgação PMC A massa de ar frio que avançou pelo Sudeste mantém as temperaturas mais baixas durante as primeiras horas do dia, mas o sol volta a aparecer com mais força ao longo das tardes

A MetSul Meteorologia prevê um período prolongado de baixas temperaturas durante o mês de outubro, mantendo os termômetros abaixo da média histórica até pelo menos meados da próxima semana. Esse padrão atípico é mantido por chuvas frequentes e intensa cobertura de nebulosidade.

Entre sexta-feira (16) e sábado (17), a intensificação de uma área de baixa pressão no litoral sul do país dará origem a um ciclone extratropical no Oceano Atlântico. Esse fenômeno impulsionará um fluxo de ar ainda mais frio da Argentina, estendendo o resfriamento para vários estados do Centro-Sul.



Rio Grande do Sul: A massa polar afeta de início a Metade Sul e o Leste gaúcho, reduzindo sobretudo as temperaturas máximas. As menores mínimas iniciais ficaram entre 9ºC e 10ºC nos Campos de Cima da Serra.

Santa Catarina: Terá marcas térmicas abaixo da média histórica. Na próxima semana, sob ar mais seco, registrará mínimas abaixo dos 5ºC e risco de geadas isoladas nas áreas mais elevadas.

Paraná: Registrará queda nas temperaturas, mantendo as máximas sensivelmente inferiores à média de outubro.

São Paulo e Rio de Janeiro: O ar frio vindo da Argentina conterá as temperaturas máximas, resultando em dias mais amenos.

Minas Gerais: O Sul e o Oeste mineiro terão máximas baixas provocadas pelo excesso de nuvens e precipitações frequentes.

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás: O ar frio atingirá MS, setores de MT e o Sul de GO. Embora não traga frio rigoroso com características de inverno, garantirá marcas bem abaixo das habituais para esta época do ano.



A partir do início da próxima semana, a instabilidade diminui e o ar fica mais seco na Região Sul, o que acentuará o resfriamento durante as noites e poderá levar os termômetros a marcas abaixo de 5ºC em municípios de RS e SC.

A MetSul descarta o risco de geada generalizada pelo período avançado de outubro, mas prevê episódios de geadas isoladas na Serra do Sudeste e em pontos de maior altitude do Nordeste gaúcho e catarinense.