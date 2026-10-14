Foto: Polícia Civil Casa estava suja e sem alimentos

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante na manhã desta quarta-feira (14), suspeita de maus-tratos contra os três filhos, em Sumaré, no interior de São Paulo. O caso veio à tona depois que a criança mais velha, de 10 anos, fugiu de casa e procurou a avó materna para denunciar as agressões.

Segundo a Polícia Civil, a criança relatou ter sido agredida pela mãe com um chinelo com pregos. O menino apresentava marcas de violência nas pernas.

A avó denunciou a situação às autoridades, que foram até a residência da família. No local, os policiais encontraram o imóvel sujo e sem alimentos.

Foto: Polícia Civil Mulher foi presa por suspeita de maus-tratos contra os três filhos, em Sumaré (SP)





Crianças viviam em condições precárias

Além do menino de 10 anos, a mulher é mãe de outras duas crianças, de 7 e 2 anos. De acordo com a Polícia Civil, os três apresentavam sinais de violência.

A criança mais nova aparentava estar subnutrida, conforme a corporação. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e determinou que os irmãos ficassem sob os cuidados da avó materna.

A medida busca garantir a segurança das crianças enquanto o caso é apurado pelas autoridades.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A mulher foi presa em flagrante por suspeita de maus-tratos. Até a última atualização das informações divulgadas, a ocorrência estava sendo registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré.

As circunstâncias das agressões e as condições em que as crianças viviam deverão ser apuradas durante a investigação.





Como denunciar maus-tratos contra crianças

Casos suspeitos de violência ou negligência contra crianças e adolescentes podem ser denunciados pelos seguintes canais: