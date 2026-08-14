reprodução Chuva

Depois de um dia de sol e temperaturas altas, o Rio de Janeiro pode voltar a ter chuva nesta Sexta-feira (14) de tempo fechado, com os termômetros em queda pela cidade e ventos que devem seguir moderados

Segundo o sistemada prefeitura Alerta Rio, áreas de instabilidade influenciarão o tempo do Rio. A previsão é de céu parcialmentea nublado efraca isolada a partir do final da tarde, passando a chuva fraca a moderada isolada na noite.

Osficarão entre fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).

Tempo nos próximos dias



Já asestarão em queda, com mínima prevista de 17°C e máxima de 28°C.

O final de semana do Rio de Janeiro começa com um sábado de previsão de céu parcialmente nublado a nublado e a continuidade to tempo chuvoso, que vai de fraco a moderado na madrugada, com pancadas isoladas na manhã e a tarde.

Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), com rajadas ocasionalmente fortes (de 52km/h a 76km/h) no restante do dia.

No domingo (16), o tempo no Rio será influenciado por um sistema de alta pressão. Haverá redução gradativa de nebulosidade e não há previsão de chuva.

Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), sendo pontualmente fortes na tarde/noite (de 52km/h a 76km/h).

Começando a próxima semana, pelo menos até terça-feira (18), o sistema de alta pressão deve seguir atuando pela cidade, sem previsão de chuva.





Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão



Reprodução/ Climatempo Centro de alta pressão x centro de baixa pressão





A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo . Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.

Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades .

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.