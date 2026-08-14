Gilberto Marques/ Prefeitura de São Paulo Crianças se refrescam na fonte flutuante do Lago Parque do Carmo, durante onda de calor em São Paulo

A capital paulista amanheceu com formação de névoa e as temperaturas já estão em elevação, com os termômetros marcando uma média de 17°C através da cidade. Por mais que as temperaturas continuem em elevação, a máxima desta sexta-feira (14) não é tão alta quanto as demais previstas, podendo alcançar 25°C.

Uma instabilidade ganha força na faixa leste do estado de São Paulo hoje (14), o que gera o aumento da nebulosidade a partir do meio da tarde, segundo a equipe de meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Justamente por conta deste evento, existe a chance de pancadas de chuva rápida e fraca ocorram a noite.

Historicamente, agosto é o mês que menos chove na capital, de acordo com banco de dados meteorológicos do CGE da Prefeitura de São Paulo. Até o momento, foram acumulados 8,5mm de chuva, o que representa 28,6% da média do mês que é de 29,7mm.

As instabilidades na capital devem durar somente até a manhã do sábado (15), e logo são substituídas pela volta da forte presença da onda de calor que prevalece na cidade.

O que sabemos sobre a onda de calor

E não é só a capital que está sendo fortemente afetada pelo calor intenso e umidades abaixo do ideal. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para uma onda de calor em todo estado, que traz temperaturas elevadas e índices preocupantemente baixos de umidade relativa do ar.

Segundo especialistas, o cenário se dá devido a uma massa de ar quente que circula no território paulista, ficando presente até a próxima quarta-feira (19) e podendo apresentar temperaturas até 7°C acima da média no interior do estado. Já na Região Metropolitana e na capital, as temperaturas devem ficar entre 3ºC e 5°C acima do esperado, alcançando máximas de até 33ºC na próxima semana.

A previsão da Defesa Civil indica também que o calor será acompanhado por tempo seco, o que exige atenção da população à própria saúde, assim como à prevenção de queimadas e incêndios. Segundo o órgão, é necessário prestar mais atenção à população mais vulnerável à situação, como crianças, idosos e animais.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os índices ideais de umidade relativa do ar para o corpo humano são entre 40% e 70%, quando o valor atinge menos do que o valor mínimo estipulado, o tempo é considerado seco, sendo necessário se prevenir.





11 municípios do estado registraram porcentagens extremamente preocupantes da umidade relativa do ar nesta quinta-feira (13), com valores abaixo de 20%, condição classificada como Estado de Alerta pela Escala Psicrométrica.

Entre as cidades mais afetadas, estão: Ituverava (16%), Barretos (18%), Lins (18%), Mirassol (18,8%), José Bonifácio (19%), Ribeirão Preto (19%), Franca (19%), São José do Rio Preto (19%), Dracena (19,5%), Monte Azul Paulista (19,6%) e Votuporanga (19,8%).

Em dias como esses, a Defesa Civil recomenda que a população mantenha a hidratação, umidificar ambientes fechados sempre que possível e sempre que possível e não se exponha ao sol durante os horários de calor extremos.

Final de semana

A madrugada de sábado (15) deve continuar apresentando instabilidades atmosféricas, com muitas nuvens e chuviscos intermitentes no decorrer da madrugada; a média mínima prevista é de 16°C. No decorrer do dia a nebulosidade deve diminuir e a temperatura aumenta, mas não atinge números significativos, com uma máxima prevista de 26°C.

A partir do domingo (16) o calor extremo e o "veranico" fora de época retornam, com a umidade relativa do ar cada vez mais baixa, podendo atingir valores próximos a 40%. O dia deve iniciar com uma mínima média de 16°C, mas, com a presença constante do sol e poucas nuvens, a máxima pode chegar aos 28°C.





Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Sexta-feira (14): Mínima de 15°C, máxima de 26°C. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer.Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Sábado (15): Mínima de 16°C, máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Domingo (16): Mínima de 16°C, máxima de 28°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Segunda-feira (17): Mínima de 15°C, máxima de 30°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Terça-feira (18): Mínima de 14°C, máxima de 31°C. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde, mas sem chuva