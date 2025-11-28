MetSul/CLEITON BENDER Pedras de granizo que caíram na região na manhã desta sexta (28)

Um temporal de granizo atingiu, na manhã desta sexta-feira (28), o município de Morro Redondo, próximo a Pelotas, no Sul do Rio Grande.

Segundo informações da MetSul Meteorologia, o fenômeno registrou pedras de gelo de tamanho médio a grande.

Ainda conforme a empresa, Afonso Pena, parte da Reserva e Valdez foram os locais mais atingidos. Além delas, foram registrados pontos de granizo, na manhã de hoje, em Lagoa dos Patos e seu entorno.

De acordo com a MetSul, as pedras grandes que atingiram o Rio Grande do Sul foram provocadas por "nuvens de tempestade com correntes ascendentes excepcionalmente fortes".

Alerta renovado

A MetSul Meteorologia renova o alerta de vendavais e granizo, com risco elevado, ainda para esta sexta-feira (28), no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

"O Nordeste gaúcho, em especial a Serra Gaúcha, é o setor de maior risco no estado. Em Santa Catarina, o Sul do estado e o Planalto Sul também devem ficar atentos para temporais com vento forte e granizo", aponta a empresa.



