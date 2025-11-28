Unplash De acordo com o levantamento, mulheres vivem mais que os homens

A expectativa de vida dos brasileiros subiu para 76,6 anos em 2024, segundo dados divulgados, nesta sexta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2023, a expectativa era de 76,4 anos.

O levantamento também mostra que as mulheres têm maior índice de longevidade (79,9 anos), o que representa um aumento de 0,2 quando comparado a 2023. A expectativa dos homens também apresentou aumento, saindo de 73,1 anos (2023) para 73,3 anos (2024).

Taxa de mortalidade infantil em queda

Os dados do IBGE também trouxeram números sobre a taxa de mortalidade infantil no Brasil. Conforme a pesquisa, o quantitativo de óbitos em crianças com menos de um ano, a cada mil nascimento, caiu para 12,3 em 2024. No ano anterior, essa taxa era de 12,5.

o quantitativo de óbitos em crianças com menos de um ano, a cada mil nascimento, caiu









Já a mortalidade entre crianças de 1 a 4 anos atingiu, em 2024, 2,2. De acordo com o IBGE, a queda dessa taxa está atrelada "às campanhas de vacinação em massa, à atenção ao pré-natal, ao aleitamento materno, à ação dos agentes comunitários de saúde e aos programas de nutrição infantil, entre outros fatores".

Ademais, ainda conforme o instituto, fatores como aumentos da renda, escolaridade e do número de domicílios do país com acesso a serviços de saneamento adequado impulsionaram essa queda.

Homens de 20 a 24 anos morrem mais o que mulheres

Em 2024, o levantamento do IBGE apresenta que homens, na faixa etária entre os 20 aos 24 anos, morrem quatro vezes mais do que mulheres na mesma idade.

O órgão salienta que esse indicativo se deve "à maior incidência dos óbitos por causas externas ou não naturais na população masculina".



