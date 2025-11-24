Reprodução/Instagram O acidente aconteceu em Hortolândia (SP), no último domingo (23)

Uma mulher de 26 anos morreu após ter o carro arrastado por uma enxurrada durante um temporal na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo, na noite do último domingo (23).

O caso aconteceu na Rua Bambina Ciconi Camilo, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes. A vítima foi encontrada sem vida após ser levada pela correnteza. O carro onde ela estava ficou totalmente inundado.

Alerta da Defesa Civil

No domingo (23), a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para chuvas fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Segundo o órgão, o aviso é válido até a terça-feira (25).

A Defesa Civil aponta que as regiões, cujo acumulado previsto é muito alto, são: Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Região Metropolitana da Capital e Baixada Santista.

Já lugares com alto risco são: Regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Sorocaba; e médio: Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto.

Maiores acumulados do estado

Conforme levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as cidades de Ubatuba, Caraguatatuba e Peruíbe apresentaram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas.

Os municípios apresentaram, respectivamente, os volumes de 180mm, 122mm e 120mm.

Confira o levantamento completo:

Ubatuba (Tenório): 180mm

Caraguatatuba (Fazenda Serra Mar): 122mm

Peruíbe (Centro): 120mm

Guarujá (Jardim Albamar): 110mm

Bertioga (Jardim Lido): 101mm

São Sebastião (Praia Das Cigarras): 78mm

Ilhabela (Barra Velha): 73mm

Ribeirão Preto (Centro): 68mm

Águas De Lindóia (Jardim São Francisco): 65mm

São Carlos (Cidade Jardim): 56mm

Santos (Ponta Da Praia): 50mm

Cruzeiro (Centro): 49mm

Praia Grande (Xixová Geotec): 47mm

Iguape (Iguape): 46mm

Bragança Paulista (Jardim São Miguel): 44mm

São Bernardo Do Campo (Vila Esperança): 43mm

Santo André (Borda Do Campo): 43mm

Avaré (Centro): 42mm

Piracicaba (Vila Rezende): 41mm

São Vicente (Paranapuã): 40mm

São José Dos Campos (Freitas): 37mm

Campinas (Barão Geraldo): 37mm

Araraquara (Vila Independência): 37mm

Limeira (Centro): 36mm

Itanhaém (Balneário Gaivota): 36mm

Americana (Vila Isabel): 35mm

Analândia (Analandia01): 33mm

Jacupiranga (Vila Elias): 31mm

Jaú (Rio Jau): 31mm

Monte Mor (Jardim Paviotti): 30mm

São Paulo (Vila Clementino): 29mm

Cafelândia (Av. Jacob Zucchi): 26mm

Joanópolis (Sabia Uma): 25mm

Rio Claro (Jardim Conduta): 25mm

Itapira (Santa Cruz): 24mm

Sumaré (Rio Quilombo): 24mm

Taubaté (Taubaté): 24mm

Lavrinhas (Centro): 24mm

Salesópolis (Ponte Nova): 23mm

Santa Bárbara D'oeste (Jardim Pantano): 23mm

Paulínia (João Aranha): 21mm

Sete Barras (Centro): 21mm

Piedade (Sabesp): 20mm

Campos Do Jordão (Monte Carlo): 20mm



