O acidente aconteceu em Hortolândia (SP), no último domingo (23)
Reprodução/Instagram
O acidente aconteceu em Hortolândia (SP), no último domingo (23)

Uma mulher de 26 anos morreu após ter o carro arrastado por uma enxurrada durante um temporal na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo, na noite do último domingo (23).

O caso aconteceu na Rua Bambina Ciconi Camilo, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes. A vítima foi encontrada sem vida após ser levada pela correnteza. O carro onde ela estava ficou totalmente inundado.

Alerta da Defesa Civil

No domingo (23), a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para chuvas fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Segundo o órgão, o aviso é válido até a terça-feira (25).

A Defesa Civil aponta que as regiões, cujo acumulado previsto é muito alto, são: Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Região Metropolitana da Capital e Baixada Santista.

Já lugares com alto risco são: Regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Sorocaba; e médio: Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto.

Leia também:  Semana começa com instabilidades e riscos de temporais pelo país

Maiores acumulados do estado

Conforme levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as cidades de Ubatuba, Caraguatatuba e Peruíbe apresentaram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas.

Os municípios apresentaram, respectivamente, os volumes de 180mm, 122mm e 120mm.

Confira o levantamento completo:

  • Ubatuba (Tenório): 180mm
  • Caraguatatuba (Fazenda Serra Mar): 122mm
  • Peruíbe (Centro): 120mm
  • Guarujá (Jardim Albamar): 110mm
  • Bertioga (Jardim Lido): 101mm
  • São Sebastião (Praia Das Cigarras): 78mm
  • Ilhabela (Barra Velha): 73mm
  • Ribeirão Preto (Centro): 68mm
  • Águas De Lindóia (Jardim São Francisco): 65mm
  • São Carlos (Cidade Jardim): 56mm
  • Santos (Ponta Da Praia): 50mm
  • Cruzeiro (Centro): 49mm
  • Praia Grande (Xixová Geotec): 47mm
  • Iguape (Iguape): 46mm
  • Bragança Paulista (Jardim São Miguel): 44mm
  • São Bernardo Do Campo (Vila Esperança): 43mm
  • Santo André (Borda Do Campo): 43mm
  • Avaré (Centro): 42mm
  • Piracicaba (Vila Rezende): 41mm
  • São Vicente (Paranapuã): 40mm
  • São José Dos Campos (Freitas): 37mm
  • Campinas (Barão Geraldo): 37mm
  • Araraquara (Vila Independência): 37mm
  • Limeira (Centro): 36mm
  • Itanhaém (Balneário Gaivota): 36mm
  • Americana (Vila Isabel): 35mm
  • Analândia (Analandia01): 33mm
  • Jacupiranga (Vila Elias): 31mm
  • Jaú (Rio Jau): 31mm
  • Monte Mor (Jardim Paviotti): 30mm
  • São Paulo (Vila Clementino): 29mm
  • Cafelândia (Av. Jacob Zucchi): 26mm
  • Joanópolis (Sabia Uma): 25mm
  • Rio Claro (Jardim Conduta): 25mm
  • Itapira (Santa Cruz): 24mm
  • Sumaré (Rio Quilombo): 24mm
  • Taubaté (Taubaté): 24mm
  • Lavrinhas (Centro): 24mm
  • Salesópolis (Ponte Nova): 23mm
  • Santa Bárbara D'oeste (Jardim Pantano): 23mm
  • Paulínia (João Aranha): 21mm
  • Sete Barras (Centro): 21mm
  • Piedade (Sabesp): 20mm
  • Campos Do Jordão (Monte Carlo): 20mm


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-11-24/mulher-morre-apos-ter-o-carro-arrastado-durante-temporal-em-hortolandia-sp.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes