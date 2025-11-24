Uma mulher de 26 anos morreu após ter o carro arrastado por uma enxurrada durante um temporal na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo, na noite do último domingo (23).
O caso aconteceu na Rua Bambina Ciconi Camilo, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes. A vítima foi encontrada sem vida após ser levada pela correnteza. O carro onde ela estava ficou totalmente inundado.
Alerta da Defesa Civil
No domingo (23), a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para chuvas fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Segundo o órgão, o aviso é válido até a terça-feira (25).
A Defesa Civil aponta que as regiões, cujo acumulado previsto é muito alto, são: Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Região Metropolitana da Capital e Baixada Santista.
Já lugares com alto risco são: Regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Sorocaba; e médio: Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto.
Leia também: Semana começa com instabilidades e riscos de temporais pelo país
Maiores acumulados do estado
Conforme levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as cidades de Ubatuba, Caraguatatuba e Peruíbe apresentaram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas.
Os municípios apresentaram, respectivamente, os volumes de 180mm, 122mm e 120mm.
Confira o levantamento completo:
- Ubatuba (Tenório): 180mm
- Caraguatatuba (Fazenda Serra Mar): 122mm
- Peruíbe (Centro): 120mm
- Guarujá (Jardim Albamar): 110mm
- Bertioga (Jardim Lido): 101mm
- São Sebastião (Praia Das Cigarras): 78mm
- Ilhabela (Barra Velha): 73mm
- Ribeirão Preto (Centro): 68mm
- Águas De Lindóia (Jardim São Francisco): 65mm
- São Carlos (Cidade Jardim): 56mm
- Santos (Ponta Da Praia): 50mm
- Cruzeiro (Centro): 49mm
- Praia Grande (Xixová Geotec): 47mm
- Iguape (Iguape): 46mm
- Bragança Paulista (Jardim São Miguel): 44mm
- São Bernardo Do Campo (Vila Esperança): 43mm
- Santo André (Borda Do Campo): 43mm
- Avaré (Centro): 42mm
- Piracicaba (Vila Rezende): 41mm
- São Vicente (Paranapuã): 40mm
- São José Dos Campos (Freitas): 37mm
- Campinas (Barão Geraldo): 37mm
- Araraquara (Vila Independência): 37mm
- Limeira (Centro): 36mm
- Itanhaém (Balneário Gaivota): 36mm
- Americana (Vila Isabel): 35mm
- Analândia (Analandia01): 33mm
- Jacupiranga (Vila Elias): 31mm
- Jaú (Rio Jau): 31mm
- Monte Mor (Jardim Paviotti): 30mm
- São Paulo (Vila Clementino): 29mm
- Cafelândia (Av. Jacob Zucchi): 26mm
- Joanópolis (Sabia Uma): 25mm
- Rio Claro (Jardim Conduta): 25mm
- Itapira (Santa Cruz): 24mm
- Sumaré (Rio Quilombo): 24mm
- Taubaté (Taubaté): 24mm
- Lavrinhas (Centro): 24mm
- Salesópolis (Ponte Nova): 23mm
- Santa Bárbara D'oeste (Jardim Pantano): 23mm
- Paulínia (João Aranha): 21mm
- Sete Barras (Centro): 21mm
- Piedade (Sabesp): 20mm
- Campos Do Jordão (Monte Carlo): 20mm