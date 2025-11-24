Divulgação/EPR Operação especial foi realizada no durante o feriado

A EPR Via Mineira divulgou o balanço da operação especial realizada no feriado da Consciência Negra na BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

O monitoramento ocorreu de quarta-feira (19) até segunda-feira (24). Durante o período, foram registrados 301 atendimentos, incluindo 229 panes mecânicas, 21 panes secas e sete panes elétricas, além de ocorrências médicas e mecânicas diversas. A concessionária também efetuou 129 remoções de veículos por meio de guincho.

De acordo com o gerente de Operações da EPR Via Mineira, Anderson Finco, o trabalho das equipes garantiu suporte eficiente aos usuários durante todo o período. Segundo Anderson, “nossa atuação teve foco absoluto na convivência segura no trânsito e na preservação de vidas. Mesmo com fluxo mais intenso em alguns períodos, conseguimos manter a rodovia fluindo bem e atender prontamente quem precisou de apoio”.

Os dias 19, 20 e 23 concentraram o maior fluxo de veículos no trecho.

Durante todo o feriado, a concessionária manteve equipes reforçadas e monitoramento 24 horas. Também foram realizadas ações educativas do Programa Conviver, com o tema “Velocidade: uma escolha que salva vidas”, ressaltando que a pressa coloca os usuários em risco e que a redução da velocidade é fundamental para a segurança na rodovia.



Operação de transporte de carga especial continua nesta segunda (24)



Divulgação/EPR Operação especial registrou mais de 300 atendimentos





A concessionária acompanha o transporte de uma carga especial que começou na noite de sexta-feira (21). O veículo entrou na BR-040 pelo km 544, em Belo Horizonte, e seguiu até Nova Lima (MG). Essa primeira parte foi finalizada na manhã de sábado (22), com todas as manobras ocorrendo como planejado.

A segunda etapa acontece nesta segunda-feira (24), a partir das 21h, com o deslocamento do km 554, em Nova Lima, até o km 606, em Congonhas (MG). O transporte é feito durante a noite e a madrugada para evitar transtornos no trânsito e garantir mais segurança para quem utiliza a rodovia.

Anderson Finco explicou que tudo está sendo feito com organização e atenção. “É uma operação complexa, que exige cuidado e precisão. Tudo vem acontecendo como previsto, com acompanhamento técnico das nossas equipes e apoio da PRF. Nosso objetivo é reduzir qualquer impacto no tráfego e manter a rodovia segura para todos”, afirma.

