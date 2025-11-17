Empresário morre após mal súbito durante maratona
O empresário José da Silva Nogueira, de 48 anos, morreu na manhã deste domingo (16) enquanto participava da Meia  Maratona de João Pessoa. Ele disputava a prova de 21 quilômetros quando sofreu um mal súbito já próximo da conclusão do percurso.


Nogueira era considerado um corredor experiente e habituado a provas de longa distância, incluindo maratonas completas de 42 km. Segundo relatos, ele mantinha uma rotina regular de participação em corridas de rua e estava prestes a finalizar mais um desafio quando passou mal.

Em nota publicada nas redes sociais, a Personallité, empresa da qual era líder, lamentou profundamente a morte.

“Netto foi muito mais do que um líder. Foi inspiração, visão e humanidade. Seu comprometimento, sua ética e sua paixão por transformar vidas através do cuidado com a saúde visual marcaram profundamente a história da Personallité e de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado”, diz o comunicado.

A organização da Meia Maratona também se manifestou pelas redes sociais, destacando que o empresário tinha vasta experiência em provas de resistência, já tendo completado maratonas de 42 km e participado com frequência de corridas de 21 km.

Nota da maratona na íntegra:

"A organização da corrida realizada neste domingo (16) lamenta o falecimento do Sr. José da Silva Nogueira Neto, 48 anos, participante experiente e regularmente inscrito na prova de 21km. O corredor, que já havia participado de outras competições como maratona de 42 km, apresentou um quadro de mal súbito e foi prontamente atendido pelas equipes médicas do evento (Falcon Serviços Médicos e Avivar Saúde), que iniciaram os protocolos de emergência no local e realizaram todos os procedimentos cabíveis por cerca de uma hora. Porém, infelizmente, ele não resistiu.

A estrutura médica da prova atende às exigências dos órgãos reguladores e conta com duas bases médicas, seis ambulâncias (3 UTIs móveis e 3 unidades de suporte básico), além de equipes de saúde treinadas distribuídas estrategicamente por todo o percurso.

Manifestamos nossos sentimentos e solidariedade à família, amigos e demais participantes."

Nota da ótica na íntegra:

"A Ótica Personallité comunica, com profundo pesar, o falecimento do nosso CEO, Nogueira Netto, ocorrido recentemente.


Netto foi muito mais do que um líder. Foi inspiração, visão e humanidade. Seu comprometimento, sua ética e sua paixão por transformar vidas através do cuidado com a saúde visual marcaram profundamente a história da Personallité e de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado.

Hoje, nos unimos em solidariedade à sua família, amigos e a todos que compartilham deste momento de dor. Sentiremos sua falta, mas seguiremos honrando seu legado com o mesmo amor, responsabilidade e excelência que ele sempre defendeu.

Que Deus conforte nossos corações e acolha a todos neste momento tão difícil."

