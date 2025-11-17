Divulgação Trecho da BR-116 entre o Rio e SP

Mais de 1,7 milhão de veículos são esperados entre os dias 1 9 e 23 de novembro, nas duas rodovias administradas pela RioSP, a CCR Motiva Via Dutra (BR-116) e a Rio-Santos (BR-101). O aumento do tráfego ocorre por causa do feriado de 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, aguardando maior fluxo nos dias 19, quando os motoristas estão saindo para o feriado prolongado, no próprio dia 20, ao longo do dia e no domingo (23), para retorno.

Durante os dias de maior fluxo, as equipes ficarão à disposição dos clientes para qualquer necessidade e/ou emergência, aumento de monitoramento remoto através do Centro de Controle Operacional e aumento efetivo ao longo de todo o trecho.

Via Dutra (BR-106)

Estima-se que cerca de 1,5 milhão de veículos circulem pela Via Dutra, no trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Trecho SP

19/11 – 14h às 21h

20/11 – 7h às 13h

23/11 – 10h às 18h

Trecho RJ

19/11 – 16h às 19h

20/11 - 7h às 16h

23/11 – 10h às 19

Rio-Santos (BR-101)

É esperado que o movimento aumente desde Ubatuba até a chegada do Rio de Janeiro, com mais de 230 mil veículos circulando pelo trecho.

19/11 – 16h às 18h

20/11 – 7h às 17h

23/11 – 09h às 18h

Orientações de segurança

A RioSP reforçou as orientações para os motoristas durante o deslocamento nas rodovias:

• Respeite a sinalização e os limites de velocidade . Mantenha a velocidade compatível com a via e não realize ultrapassagem em locais proibidos .

• Utilize o acostamento apenas quando necessário . O acostamento deve ser utilizado apenas em paradas emergenciais . Mesmo nestas condições, é necessário redobrar a atenção , principalmente em vias com grande volume de tráfego e no período noturno.

• Não utilize o celular enquanto dirige. Pare em um local seguro e longe da rodovia para utilizar o dispositivo.

• Utilize o cinto de segurança. Esse item de segurança deve ser utilizado em qualquer deslocamento e em todos os assentos do veículo. Lembre-se da cadeirinha para crianças.

Uso do acostamento

A RioSP também realiza uma série de ações com o objetivo de orientar sobre o risco de paradas não emergenciais no acostamento e como agir caso realmente seja necessária a utilização deste local. Serão veiculadas mensagens de orientação nos painéis instalados nas rodovias, no site da concessionária, nos canais de WhatsApp e por meio de ações presenciais em postos de serviço.

Movimento Afaste-se

O movimento é uma campanha de segurança viária com a intenção de conscientizar motoristas a reduzir a velocidade ao trocar de faixa, em áreas de obras ou manutenção. A campanha conta com a adesão de várias concessionárias de rodovias no Brasil. As orientações são simples, mas têm o poder de salvar vidas.