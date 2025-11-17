Arquivo Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), confirmou para esta terça-feira (18) a votação pela Câmara do projeto de lei Antifacção (PL 5582/25). Para ele, essa é a resposta mais dura que o Parlamento vai dar no enfrentamento ao crime organizado.

Motta confirmou a votação apesar de não haver consenso entre governistas e parlamentares da oposição sobre vários pontos da proposta.

Para ele, segurança pública exige firmeza, garantias e eficiência institucional.

“O projeto aumenta as penas para integrantes de facções e dificulta o retorno às ruas, também cria e integra os Bancos Nacional e Estaduais de Dados sobre as Organizações Criminosas. Vamos em frente com responsabilidade e a urgência que o tema requer”, afirmou por meio de suas redes sociais.





A expectativa era de que o plenário da Câmara votasse durante a última quarta-feira (12) no PL Antifacção, após o relator Guilherme Derriete (PP) recuar e apresentar uma nova versão do parecer para atender demandas do governo federal e da Polícia Federal ( PF).

Durante a última quarta, governadores de direita se reuniram no período da tarde com o presidente da Câmara, Hugo Motta para pedir o adiamento da votação de projetos sobre segurança pública, inclusive o PL Antifacção.