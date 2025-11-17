MetSul Mapa meteorológico do avanço de baixa segregada disponibilizado pelo MetSul

Um vórtice ciclônico, também conhecido como baixa segregada, chegará ao Sul e Sudeste do país entre essa segunda-feira (17) e quarta (18), com risco de chuva forte e temporais isolados de granizo.

De acordo com dados do Metsul, haverá um centro de baixa pressão em superfície que avança do Paraná para o litoral do Sudeste do Brasil, que reforça a instabilidade com chuva forte e temporais isolados na p rimeira metade da semana.

Os dados também indicam que a baixa pressão em superfície e uma frente fria que atinge o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo proporciona chuva em vários pontos. A Região Sudeste e o Paraná indicam ser as áreas mais impactadas por essa combinação entre hoje e quarta-feira.

Durante a terça-feira, chove em vários pontos de Santa Catarina, com maior intensidade no Nordeste do Estado. O Norte do Rio Grande do Sul ainda não possui destaques de chuva.

Ainda na terça chove em vários pontos do estado de São Paulo, se deslocando ao longo do dia para o Leste e Nordeste, afetando o Triângulo Mineiro, Centro e Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Na quarta, a pressão baixa estará sobre o oceano, se distanciando da terra com uma frente associada, provocando chuva em uma parte do dia no Rio de Janeiro, Centro para Leste de Minas Gerais e no Espírito Santo.

A MetSul Meteorologia indica alerta de risco de granizo pela influência da baixa segregada por conta de diversos precedentes históricos que esse tipo de sistema pode causar. Em alguns casos, a grande quantidade pode acumular gelo nas ruas da cidade.

O que é uma baixa segregada?

Baixa segregada é um sistema de baixa pressão isolada e baixa, que fica em altos e baixos níveis atmosféricos que se desprendeu de uma corrente de jato principal, é capaz de permanecer sobre uma região por vários dias, contendo ventos fortes e intensos, tempestades e risco de granizo.