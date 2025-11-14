FreePik Chuvas intensas e tempo instável

Um centro de baixa pressão deve avançar de Oeste para Leste neste final de semana no Centro da Argentina e se aprofundar entre domingo (16) e segunda-feira (17) na altura do Rio da Prata, no sul do país, com a formação de um ciclone pequeno. As informações são da Metsul Meteorologia.

Apesar da formação do fenômeno, as previsões não indicam uma repetição do ocorrido da última sexta-feira (7), quando uma área de baixa pressão avançou do Nordeste da Argentina para o Rio Grande do Sul, e se aprofundou em uma ciclogênese.

O ciclone extratropical da última semana trouxe chuva intensa, tempestades severas e, o mais grave, uma linha de instabilidade que gerou vários tornados durante o seu deslocamento por Santa Catarina e o Paraná.

O fenômeno climático provocou grande destruição e deixou um saldo de nove mortes, duas no Rio Grande do Sul e sete no Paraná. Em Porto Alegre, o vento atingiu 107 km/h na madrugada do sábado (8).





Para este final de semana os dados meteorológicos indicam uma trajetória do centro de baixa pressão mais ao Sul, mas sem que o ciclone atinja diretamente o território brasileiro, ao contrário do que se viu no final da semana passada com a baixa atravessando a metade Norte gaúcha indo de Oeste para Leste.

Rota do ciclone

O ciclone previsto para se formar entre domingo (16) e segunda-feira (17) é indicado pelos modelos GFS, da NOAA, e NAVGEM, da Marinha dos Estados Unidos.

De acordo com a Metsul, as projeções mostram que o sistema deve avançar pelo Centro argentino, entre a província de Buenos Aires e o Uruguai, com a maior parte dos dados sugerindo que ele deve se aprofundar na região do Rio da Prata.

Na sequência, segundo os modelos meteorológicos, o ciclone deve avançar rapidamente em direção ao Leste e Sudeste sobre o Oceano Atlântico, se afastando do continente no início da próxima semana, sem trajetória que o leve ao Brasil.

Dessa forma, as simulações não apontam para a ocorrência de ventos ciclônicos intensos, nem rajadas muito fortes ou persistentes, nas áreas costeiras do Sul do país neste evento.

Entretanto, a Metsul alerta que a frente fria associada ao ciclone entre a Argentina e Uruguai, e depois em mar aberto, pode provocar impactos no território brasileiro, trazendo riscos para vários estados.

O sistema frontal deve avançar pelo Sul do Brasil entre domingo e segunda com chuva generalizada e um alto risco de temporais, que de forma isolada podem ser fortes ou severas, com vendavais e granizo.

No início da próxima semana, a frente seguirá em direção ao Centro-Oeste e ao Sudeste, também com possibilidade de tempo severo isolado.