Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão na Rua Martim Burchard, no bairro do Brás, na zona central de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (14).
Duas vítimas foram socorridas pelo SAMU, por inalação de fumaça. Ambas mulheres, sendo uma gestante.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ( CBPMESP), uma intensa nuvem de fumaça tomou conta da região.
De acordo com a corporação, cerca de 11 viaturas foram deslocadas para combater as chamas, que ainda não tiveram sua origem identificada.
As equipes atuam no resfriamento da estrutura e no controle da fumaça, que se espalhou rapidamente.
Ainda segundo o CBPMESP, o fogo foi controlado e o incêndio se encontra em fase de rescaldo.
Reportagem em atualização*