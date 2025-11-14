Incêndio intenso atinge galpão no Brás (SP)
Reprodução/ Redes sociais (@bilitante)
Incêndio intenso atinge galpão no Brás (SP)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão na Rua Martim Burchard, no bairro do Brás, na zona central de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (14).


Duas vítimas foram socorridas pelo SAMU, por inalação de fumaça. Ambas mulheres, sendo uma gestante.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ( CBPMESP), uma intensa nuvem de fumaça tomou conta da região.

De acordo com a corporação, cerca de 11 viaturas foram deslocadas para combater as chamas, que ainda não tiveram sua origem identificada.


As equipes atuam no resfriamento da estrutura e no controle da fumaça, que se espalhou rapidamente. 

Ainda segundo o CBPMESP, o fogo foi controlado e o incêndio se encontra em fase de rescaldo.

Reportagem em atualização*

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2025-11-14/incendio-intenso-atinge-galpao-no-bras-sp.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes