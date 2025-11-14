Reprodução/ Redes sociais (@bilitante) Incêndio intenso atinge galpão no Brás (SP)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão na Rua Martim Burchard, no bairro do Brás, na zona central de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (14).

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão na Rua Martim Burchard, no bairro do Brás, na zona central de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (14). Duas vitimas foram socorridas pelo SAMU, por inalação de fumaça. #PortaliG #ÚltimoSegundo #SãoPaulo #Incêndio pic.twitter.com/RqerXPjrNZ — iG (@iG) November 14, 2025





Duas vítimas foram socorridas pelo SAMU, por inalação de fumaça. Ambas mulheres, sendo uma gestante.

Veja também: São Paulo abre 107 mil vagas para o ensino técnico

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ( CBPMESP), uma intensa nuvem de fumaça tomou conta da região.

De acordo com a corporação, cerca de 11 viaturas foram deslocadas para combater as chamas, que ainda não tiveram sua origem identificada.





As equipes atuam no resfriamento da estrutura e no controle da fumaça, que se espalhou rapidamente.

Ainda segundo o CBPMESP, o fogo foi controlado e o incêndio se encontra em fase de rescaldo.

Reportagem em atualização*