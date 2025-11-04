Reprodução/ Metsul Meterologia Destruição provocada pelos temporais na Argentina

Uma frente fria que avança pelo centro da Argentina provocou, desde a noite de segunda-feira (3), fortes tempestades. O fenômeno gerou episódios de vento intenso e queda de granizo, resultando em danos em algumas localidades. As informações são da Metsul Meteorologia.

A cidade de Urdampilleta, na província de Buenos Aires, foi uma das localidades mais atingidas. O temporal chegou na localidade na noite de segunda-feira (3) por volta das 19h, com chuva intensa, ventos muito fortes e granizo, provocando destelhamentos e danos em diversas residências.

As tempestades se intensificaram rapidamente o que também acabou resultando em interrupções no fornecimento de energia elétrica. Segundo a emissora TN, árvores, antenas e postes foram derrubados, e ao menos 40 residências tiveram os telhados arrancados. Apesar da destruição, não há registro de vítimas.

De acordo com a Metsul, o Serviço Meteorológico Nacional da Argentina havia emitido alerta laranja antes do início das tempestades, prevendo chuvas intensas, granizo e ventos destrutivos. As condições instáveis devem continuar ao longo desta terça-feira (4), com possibilidade de novos temporais isolados.





Outras cidades também sofreram estragos devido às tempestades. Em Huanguelén, houve registro de granizo de grandes dimensões.

Daireaux e General Acha, na província de La Pampa, também enfrentaram transtornos. Imagens divulgadas por moradores mostram ruas cobertas de gelo e grandes pedras de granizo.

Chegada da frente fria ao Brasil

A frente fria que provocou estragos na Argentina avança em direção ao Sul do Brasil, mas deve chegar com uma intensidade muito menor. No Rio Grande do Sul, o tempo deve começar a mudar a partir do fim desta terça-feira (4) e começo de quarta-feira (5), especialmente na região do Chuí.

Durante a quarta, o sol deve aparecer entre nuvens em boa parte do estado, com possibilidade de chuvas isoladas no Leste gaúcho. O risco de temporais severos é considerado baixo, embora possa haver alguma ocorrência de granizo em um ponto ou outro.

Como a frente fria perde força ao se deslocar pelo litoral, a queda nas temperaturas será moderada, apenas reduzindo as máximas em comparação com esta terça-feira (4), marcada pelo calor.