Reprodução/ASCOM PCBA Operação Freedom prende 31 integrantes de uma organização criminosa do Rio de Janeiro

Trinta e três pessoas foram presas na Bahia e duas no Ceará, na manhã desta terça-feira (4), em uma ação policial contra o Comando Vermelho (CV). A operação mira o núcleo armado e financeiro da facção carioca na região.

A Operação Freedom contou com a participação das polícias Civil, Federal e Militar, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-BA).

Segundo a Polícia Civil da Bahia (PCBA), mais de 90 ordens judiciais foram expedidas, entre elas 46 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em bairros de Salvador, em municípios do interior e na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará.

O objetivo da operação de hoje é enfraquecer a estrutura da facção na região, por meio da prisão de lideranças, da apreensão de armas e bens e do sufocamento do fluxo que sustenta o tráfico.

Entre os presos está um homem apontado como chefe do CV em Salvador e sua companheira, suspeita de gerenciar o setor financeiro da facção na Bahia. Eles foram encontrados em Eusébio, no Ceará, e ainda não tiveram os nomes divulgados.

A Justiça também determinou o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas aos investigados. As autoridades esperam que o material apreendido e os dados financeiros ajudem a rastrear o fluxo de recursos do tráfico e a identificar conexões entre os núcleos da facção no Nordeste e no Sudeste.

Os investigados são suspeitos de envolvimento em homicídios e na expansão do tráfico de drogas em Salvador e outras cidades da Bahia. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que a operação pode ajudar a solucionar cerca de 30 assassinatos recentes na capital baiana.

Mais de 400 policiais civis e militares participam da ação, que reúne equipes de diversos departamentos da Polícia Civil, como o DHPP, Draco, Denarc, Deic, Depom e Depin, além da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Pela Polícia Militar, atuam efetivos do Bope, BPatamo, BPChoque, Batalhão Gêmeos, Apolo, TOR, Esquadrão Águia, Cipe/Polo e das Rondesp Central, Atlântico e BTS.

A operação também conta com o apoio do Denarc da Polícia Civil do Ceará, da Superintendência de Inteligência da SSP-BA e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

CV na mira das autoridades de segurança

A ação na Bahia ocorre seis dias após a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que também mirou o CV e resultou em 121 mortos, entre eles quatro policiais.





Segundo a SSP-BA, as investigações indicam que a facção carioca tem ampliado sua presença no estado, com o uso de intermediários locais para o tráfico, o recrutamento de novos integrantes e o financiamento de homicídios na disputa territorial.