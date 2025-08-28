Nasa/Reprodução Ciclone vai atingir a Argentina e terá reflexos no Brasil

Um ciclone extratropical será formado sobre o continente na virada de agosto para setembro, segundo a MetSul Meteorologia. O Rio Grande do Sul enfrentará fortes ventos.

O fenômeno terá origem na Argentina e deve provocar chuvas intensas e ventos fortes no país vizinho, com rajadas entre 50 km/h e 80 km/h, podendo alcançar 100 km/h em alguns pontos.

No Brasil, os efeitos serão menos severos em razão de um centro de alta pressão no Atlântico, que desviará o sistema para o sul, em direção ao litoral da Patagônia.

Ainda assim, o Rio Grande do Sul terá impacto relevante, com ventos de leste a nordeste variando entre 40 km/h e 70 km/h, podendo chegar a 80 km/h ou mais em áreas costeiras e na Serra.

Porto Alegre e região metropolitana devem registrar rajadas entre 50 km/h e 70 km/h, com possibilidade de picos superiores em locais específicos, influenciados pela topografia.

A previsão aponta que a instabilidade começará no domingo (31) com chuvas na Metade Oeste do estado e se estenderá ao Sul na segunda-feira (1º), mas com intensidade inferior à observada na Argentina.





Sem prejuízos estruturais

De acordo com a MetSul, não há expectativa de danos estruturais significativos. Contudo, cortes localizados de energia podem ocorrer devido à força do vento.

O impacto também pode ser sentido em outros pontos da Região Sul. Áreas do oeste de Santa Catarina e do Paraná estão na projeção para ocorrência de ventos fortes durante a passagem do sistema.