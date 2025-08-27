Agência Brasil Chuva será mais intensa nos estados sulistas





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ligou, no fim da manhã desta quarta-feira (217), o sinal de alerta para oito estados brasileiros, que podem enfrentar chuvas fortes nas próximas horas. O aviso é de nível “ amarelo ”, o que significa perigo potencial. A lista inclui regiões do Amazonas, Roraima, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia e Sergipe.

"Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o texto do Inmet.

A previsão indica pancadas intensas de chuva, rajadas de vento e risco de problemas pontuais, como quedas de árvores, alagamentos e interrupções temporárias no fornecimento de energia. Segundo o Inmet, além do volume de água que pode chegar a 50 milímetros em um único dia, enquanto as rajadas de vento podem atingir 60 km/h.

Áreas Afetadas:

Norte Pioneiro Paranaense, Presidente Prudente, Vale do Itajaí, Metropolitana de Curitiba, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Leste de Mato Grosso do Sul, Grande Florianópolis, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Centro Ocidental Paranaense, Assis, Marília, Centro-Sul Paranaense, Oeste Catarinense, Itapetininga, Serrana

A recomendação é de cautela: nada de se abrigar embaixo de árvores, evitar estacionar perto de placas ou torres de transmissão e, se possível, desconectar aparelhos eletrônicos da tomada durante as tempestades. Em situações de emergência, a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) devem ser acionados.

O alerta amarelo é o primeiro nível de atenção emitido pelo Inmet. Acima dele estão os alertas laranja, que indicam perigo, e o vermelho, que sinaliza grande risco e possibilidade de danos sérios à vida.

Além do aviso imediato, meteorologistas também chamam atenção para o cenário climático dos próximos meses: há 56% de chance de formação do fenômeno La Niña na primavera, segundo a Administração Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos (NOAA). Isso pode trazer mudanças importantes no regime de chuvas e até provocar novas ondas de frio, especialmente no Sul do Brasil.

O La Niña ocorre quando as águas do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais frias que o normal, alterando os padrões atmosféricos e impactando o clima em diversas partes do planeta. Especialistas lembram que os sinais já começam a aparecer, com o frio mais intenso deste inverno sendo apontado como reflexo de um “quase La Niña”.

