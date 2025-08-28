Paulo Pinto Temporal em todo o país

Nesta quinta-feira (28), áreas de instabilidade continuam atuando em diferentes pontos do Brasil. No Sul, a umidade mantém pancadas de chuva sobre o leste de Santa Catarina e o litoral do Paraná, com variação entre fraca e moderada intensidade. Já no noroeste paranaense, há chance de chuva isolada à tarde.

As temperaturas ficam mais amenas no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e no leste e litoral do Paraná, enquanto a metade norte paranaense deve registrar calor e tempo seco.

No Sudeste, a circulação de umidade vinda do oceano pode provocar chuva fraca no litoral paulista. O avanço de instabilidades no interior, porém, aumenta o risco de pancadas mais fortes no oeste e noroeste de São Paulo e também em áreas do sul de Minas e Zona da Mata.

No Centro-Oeste, instabilidades isoladas atingem áreas do Mato Grosso do Sul, enquanto Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal seguem com sol forte, calor e baixa umidade.

No Nordeste, a chuva continua no litoral, especialmente entre Sergipe e Alagoas, onde pode ser mais intensa. No interior, o predomínio é de tempo seco e altas temperaturas.

Já no Norte, a chuva perde força, mas ainda atinge parte do Amazonas, Roraima e o litoral do Amapá. Nos demais estados, o tempo segue firme, com sol e calor.