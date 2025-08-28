Agência Brasil Apesar da temporada seca, chuva surpreende no Sudeste

A chuva vai atingir a região Sudeste nos próximos dias, apesar do período marcado pela temporada seca. A instabilidade atinge pontos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo entre esta quinta-feira (28) e o sábado (30), segundo a MetSul Meteorologia. Apenas de forma localizada pode chover moderado a forte, com chance de trovoadas e até granizo isolado.

De acordo com a previsão, são esperados volumes baixos na maior parte da região, sem altos riscos de tempo severo.

O fenômeno é incomum para a época, pois ocorre no auge da estação seca. Em agosto, as médias históricas são de apenas 10,6 mm em Belo Horizonte e 32,3 mm em São Paulo, segundo a Metsul.

Ainda nesta quinta, a nebulosidade será maior no litoral paulista e em parte do Rio de Janeiro, onde podem cair pancadas fracas e isoladas. No fim do dia, áreas de instabilidade se formam no Oeste e Noroeste de São Paulo.

Já na sexta-feira, a chuva ocorre desde a madrugada em várias cidades paulistas e volta mais tarde, no começo da noite, em parte do estado. Também há chance de pancadas em pontos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A instabilidade deve avançar ainda para o Triângulo Mineiro, Sul e Centro de Minas Gerais.

A chuva vai ser mais forte no sábado, sobretudo no Centro, Sul e Leste mineiro. Também são esperadas pancadas nos trechos entre o Leste e Nordeste paulista, além de cidades do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.





Previsão para as capitais

Ao longo dos próximos dias, a chuva avança gradualmente pelas capitais do Sudeste. Em São Paulo, a garoa fraca desta quinta evolui para chances maiores de precipitação na sexta e no sábado. Já no Rio de Janeiro, as chances de chuva crescem no fim da sexta e se aumentam no sábado. Em Belo Horizonte e em Vitória, a precipitação pode chegar somente no fim de semana.