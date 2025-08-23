Reprodução/ Metsul Meteorologia Alagamento no Rio Grande do Sul

O Sul do Rio Grande do Sul enfrenta um cenário dramático após chuvas extremas que provocaram alagamentos e inundações em diversos municípios, com destaque para São Lourenço do Sul, onde o arroio São Lourenço transbordou na madrugada deste sábado (23).

O volume de chuva em São Lourenço chegou a 300 milímetros, deixando mais de duas mil casas submersas e obrigando milhares de moradores a deixarem suas residências. A prefeitura decretou estado de calamidade pública.

De acordo com o Metsul Meteorologia, as equipes da Brigada Militar, Bombeiros e Defesa Civil trabalham no resgate das famílias, enquanto a prefeitura organiza campanhas de doação e pediu reforço da Marinha para auxiliar na região.

A boa notícia para os moradores é que a chuva deve dar uma trégua.

Ainda segundo o Metsul, neste domingo (24) o tempo começa a mudar: o Centro, Oeste e Sul do estado terão predomínio do sol, com períodos de céu claro, especialmente nas áreas mais castigadas pelas cheias.





Já na Metade Norte, a frente fria mantém muitas nuvens, garoa e momentos de instabilidade, sobretudo em municípios próximos de Santa Catarina, como no Alto Uruguai e Campos de Cima da Serra.

A tendência para os próximos dias é ainda mais positiva: a região deve enfrentar vários dias seguidos de tempo firme e ensolarado, condição que deve se manter ao menos até a metade da próxima semana.

Entretanto, se a ausência de chuvas traz alívio, a temperatura durante as manhãs preocupa autoridades e moradores, principalmente aqueles que estão em abrigos temporários ou sem condições de retornar para casa.

As madrugadas no Sul devem registrar mínimas abaixo dos 5 ºC, com possibilidade de geada em pontos da Campanha e da região Sul. Na segunda-feira (25), o frio deverá ser intenso, mas a partir da terça-feira (26) as temperaturas mínimas tendem a se elevar.



