Reprodução/ Daily Mail Montanhista russa Natalia “Natasha” Nagovitsina, de 47 anos

As operações de busca para resgatar a montanhista russa Natalia Nagovitsina, que está presa em uma montanha há 11 dias no Quirguistão, foram canceladas neste sábado (23). As informações são do Daily Mail.

Após onze dias de esforços interrompidos pelo mau tempo e pelas condições extremas de altitude no Pico da Vitória, montanha localizada no Quirguistão, as buscas foram suspensas indefinidamente.

A montanhista ficou presa a mais de 7 mil metros de altitude desde o dia 12 de agosto, após sofrer uma fratura na perna durante a escalada. Seu companheiro de expedição desceu em busca de ajuda, mas as temperaturas caíram para –23°C, dificultando o resgate no local.

Várias tentativas foram realizadas desde então, incluindo o uso de helicópteros e escaladas diretas, mas nenhuma obteve sucesso.

A situação se agravou após a morte do alpinista italiano Luca Sinigaglia, de 49 anos, que havia conseguido levar suprimentos básicos à russa — como saco de dormir, barraca, comida e um fogão a gás —, mas não resistiu à exposição prolongada à baixa concentração de oxigênio e à hipotermia.





Um helicóptero militar enviado pelo Ministério da Defesa do Quirguistão, chegou a cair durante uma das operações, obrigando outra aeronave, a assumir as tentativas, também sem êxito devido à visibilidade nula na região.

Nesta sexta-feira (22), a última tentativa de alcançar Natalia Nagovitsina foi interrompida quando a equipe de resgate precisou recuar cerca de 1.100 metros abaixo do ponto onde ela estaria, devido à piora das condições climáticas.

Segundo o relato de Dmitry Grekov, líder da operação e chefe do acampamento base no Pico da Vitória, ao Daily Mail, a expedição era comandada pelo alpinista Vitaly Akimov, mas os integrantes começaram a sentir fortes dores nas costas após os impactos sofridos no acidente de helicóptero anterior, o que obrigou a suspensão da missão.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de a montanhista ainda estar viva, Grekov admitu não saber: “Acho que não, porque ela está lá desde 12 de agosto - conte quanto tempo se passou. Não é realista. Não é realista sobreviver nessa altitude”.

Natalia Nagovitsina é conhecida no meio do montanhismo internacional. Em 2021, ganhou notoriedade ao se recusar a abandonar o marido, Sergei Nagovitsin, que sofreu um derrame durante uma escalada, também no Pico da Vitória.

Ele morreu na montanha, mas a decisão da russa de permanecer ao seu lado foi lembrada como exemplo de coragem e devoção.