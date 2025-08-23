ULBRA TV Tempestades no Rio Grande do Sul ainda devem piorar, indica previsão do tempo

Os volumes de chuva registrados entre sexta-feira (21) e a manhã deste sábado (22) ultrapassaram 200 milímetros em cidades do interior do Rio Grande do Sul e 100 milímetros em Porto Alegre e na região metropolitana, segundo dados do Cemaden e do Inmet.

O volume acumulado coloca em alerta as bacias dos rios Camaquã, Piratini, Jacuí e Jaguari, que podem registrar cheias, embora não sejam esperadas grandes inundações.

Na capital gaúcha, até 9h, as precipitações chegaram a 108 mm no bairro Cristal, 107 mm na Restinga, 104 mm na Cidade Baixa e 102 mm na Agronomia. Na região metropolitana, os maiores registros foram 129 mm em Viamão, 103 mm em Eldorado do Sul e 102 mm em Alvorada.

No interior, os volumes mais altos foram observados em São Sepé (212 mm), Piratini (196 mm), São Lourenço do Sul (195 mm), Caçapava do Sul (190 mm) e Santana da Boa Vista (185 mm). Outras cidades, como Camaquã (179 mm), Encruzilhada do Sul (177 mm) e Cachoeira do Sul (170 mm), também superaram a marca de 150 mm no período.

De acordo com a Metsul, a combinação de uma frente quente no início da sexta-feira e de uma frente fria à noite intensificou as instabilidades, mantendo a chuva neste sábado.

A previsão indica que a instabilidade persiste no domingo, sobretudo na Metade Norte do estado, enquanto o Oeste e o Sul devem registrar melhora. O ingresso de ar frio aumenta o risco de quedas de árvores, já que o solo segue encharcado.