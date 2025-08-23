Reprodução/redes sociais Polícia investiga professora que bateu em criança de 4 anos com livros

Uma professora de 49 anos foi presa preventivamente nesta sexta-feira (22) depois de ser flagrada agredindo um menino de quatro anos em uma escola de educação infantil de Caxias do Sul (RS), na Serra Gaúcha.

O crime aconteceu na última segunda-feira (18), quando a educadora teria atingido a criança com uma pilha de livros, causando lesões graves.

As câmeras de segurança registraram o momento em que a professora grita com um menino e, em seguida, atinge sua boca com uma pilha de livros.

Após a agressão, ela tentou limpar o sangue da criança e a levou para lavar o ferimento.

Inicialmente, a docente informou à direção da escola que o garoto teria se machucado ao cair no banheiro. No entanto, ao questionarem a administração sobre as imagens das câmeras, os pais descobriram que o filho havia sido vítima de agressão.

Segundo o pai, a criança precisou de atendimento odontológico, perdeu um dente e teve outros cinco afrouxados. Devido à gravidade das lesões, a criança tem se alimentado apenas com papinhas, sopas e alimentos amassados.

No mesmo dia, foram registrados dois boletins de ocorrência, um pela família e outro pela escola. Em nota publicada nas redes sociais, a direção da Escola Infantil Xodó da Vovó informou que a professora foi demitida e que a instituição está oferecendo apoio à família.



A prisão ocorreu em Palmeira das Missões, no interior do estado, após investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente ( DPCA) de Caxias do Sul.

De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a mulher foi levada para a delegacia, onde optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório, acompanhada de um advogado.

O caso é investigado como maus-tratos qualificados por lesão grave.

Em casos de agressões físicas ou verbais, a orientação é acionar imediatamente as autoridades competentes, para garantir a segurança da vítima e a responsabilização do agressor.