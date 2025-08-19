Agência Brasil Clima seco e ventos fortes elevam riscos de queimadas

O estado de São Paulo enfrenta dois eventos meteorológicos consecutivos: um ciclone extratropical previsto para esta terça (19) e quarta-feira (20), seguido por um período de veranico com calor acima da média e baixa umidade do ar.

O ciclone, associado a uma frente fria que avança do sul do país, deve causar ventos intensos, chuvas e temporais, enquanto o veranico aumenta o risco de queimadas em áreas urbanas e rurais.

O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica formado em latitudes médias, resultado do contraste entre massas de ar quente e frio.

Em São Paulo, os ventos podem atingir 80 a 100 km/h, com picos mais altos no litoral e em áreas elevadas, como a Serra da Mantiqueira.

Regiões como a capital, Campinas, São José dos Campos e cidades do litoral, como Santos e Guarujá, estão entre as mais afetadas.

Os efeitos esperados incluem queda de árvores e galhos, destelhamentos e danos à rede elétrica. Em eventos anteriores, rajadas semelhantes provocaram bloqueios de vias, interrupção do fornecimento de energia e danos a veículos.

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja para chuvas de 30 a 60 mm/h, com risco de alagamentos em pontos como Marginais Tietê e Pinheiros, bairros de São Paulo e cidades do entorno, além de temporais isolados com granizo no interior.

No litoral, ondas de 2,5 a 3,5 metros devem atingir praias de Santos, Guarujá e Ilhabela, com risco de ressaca. A Marinha recomenda a suspensão de atividades náuticas e pesca na região.





A partir de amanhã, o veranico deve durar de três a cinco dias, com aumento das temperaturas e queda da umidade relativa do ar. A capital deve registrar máximas de 30 a 31°C, enquanto cidades do interior, como São José do Rio Preto, podem alcançar até 37°C.

No litoral, a temperatura deve ficar entre 28 e 30°C. A umidade pode cair para 15% a 20% no interior e 20% a 30% na capital e litoral, níveis considerados de alerta pela Organização Mundial da Saúde.

Calor intenso e veranico

Reprodução São Paulo está enfrentando veranico





O calor intenso e a baixa umidade elevam o risco de queimadas, especialmente em áreas de vegetação seca e parques estaduais. Em eventos recentes, incêndios destruíram milhares de hectares no interior, e a fumaça afetou a qualidade do ar na capital.

Autoridades recomendam precauções durante os dois períodos. No ciclone, devem-se evitar áreas com árvores, postes e cabos elétricos, proteger telhados e objetos soltos e suspender atividades marítimas.

No veranico, a orientação inclui prevenção de queimadas, hidratação constante, uso de umidificadores e restrição de exercícios físicos durante o pico do calor. Em caso de incidentes, o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199) devem ser acionados.