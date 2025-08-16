Agência Brasil Temperaturas baixas seguem no Sul do país neste final de semana

O Brasil terá um fim de semana marcado por contrastes climáticos entre as regiões, segundo os meteorologistas do Climatempo. Enquanto o Sul enfrenta temperaturas mais baixas, o Centro-Oeste deve registrar calor próximo dos 40 °C. Já o Nordeste terá risco de chuva intensa em áreas litorâneas, e boa parte do interior brasileiro permanece sob domínio do ar seco.

Para este sábado (16) e domingo (17), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas para 11 estados. Veja a previsão do tempo em cada região.

Sul

No Sul, a presença de uma massa de ar polar mantém as temperaturas amenas em grande parte da região neste sábado (16). No Rio Grande do Sul, uma combinação de umidade e instabilidades pode provocar pancadas de chuva isoladas, especialmente no sul do estado, na campanha e no litoral.

Em Santa Catarina e no Paraná, o litoral terá precipitações fracas a moderadas, enquanto o interior registra sol, tempo seco e umidade entre 21% e 30%, sobretudo no norte e noroeste paranaense, explica o Climatempo. No domingo (17), o sol predomina e as temperaturas seguem baixas.

Sudeste

O sábado será instável no litoral dos três estados do Sudeste, com episódios mais intensos no litoral sul de São Paulo e no Espírito Santo. De acordo com o Climatempo, o vento marítimo mantém o céu encoberto em áreas da faixa leste e na capital paulista. O mar continua agitado, com ressaca entre Ilhabela (SP) e Arraial do Cabo (RJ).

O tempo segue firme no interior de São Paulo e de Minas Gerais, com calor e umidade abaixo de 20% no norte paulista e no Triângulo Mineiro. No domingo, a chuva se restringe ao litoral, enquanto o interior mantém o cenário de calor e ar seco.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o tempo firme e seco predomina em praticamente toda a região. A exceção é o extremo norte de Mato Grosso, onde há chance de pancadas isoladas.

A umidade relativa do ar deve atingir níveis críticos, abaixo de 20% em boa parte da região, e com temperaturas máximas na casa dos 40ºC em cidades como Cuiabá.

Nordeste

Agência Brasil Nordeste pode ter temporais neste final de semana





No sábado, uma umidade marítima e perturbações atmosféricas devem provocar pancadas de chuva no litoral do Nordeste, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, com risco de chuva forte no Recôncavo baiano, no litoral da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, prevê o Climatempo.

O interior terá sol forte e baixa umidade, em áreas que incluem o oeste da Bahia e o sul do Piauí e do Maranhão. No domingo, a chuva persiste no litoral entre a Bahia e o Ceará, com potencial para volumes elevados, enquanto o interior segue com calor e ar seco.

Norte

As instabilidades se concentram sobre Amazonas, Roraima e Pará, com pancadas moderadas a fortes no norte do Amazonas e em Roraima. Acre, Rondônia e Tocantins permanecem com tempo firme, calor intenso e baixa umidade neste sábado. No domingo, a chuva se espalha para o Amapá e outras áreas da região Norte.





Alertas do Inmet

O Inmet emitiu alertas de perigo potencial de acumulados de chuva para a faixa que vai do noroeste do amazonas até o norte da Paraíba. A recomendação é que a população evite se expor ao mau tempo, observe alterações em encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

O órgão também orienta cuidados especiais para moradores de áreas mais vulneráveis a deslizamentos e alagamentos.