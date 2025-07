Andrew Dawes Biruta, instrumento utilizado para indicar a direção e intensidade do vento

Um ciclone extratropical provocou ventos de até 132 km/h em Santa Catarina e 127 km/h no Rio Grande do Sul na manhã desta segunda-feira (28), deixando um rastro de estragos e mais de um milhão de pessoas sem energia elétrica nos dois estados.

O fenômeno começou a se formar ainda na noite de domingo sobre o território gaúcho e se deslocou rapidamente para o oceano, intensificando os ventos nas áreas litorâneas e serranas.

A MetSul Meteorologia chegou a alertar para a intensidade dos ventos, que ultrapassaram 100 km/h em diversas cidades.

Em Cambará do Sul (RS), foi registrada a maior velocidade no estado, com rajadas de 127,1 km/h. Já na Serra do Rio do Rastro (SC), o vento chegou a 132 km/h.

Também houve registros significativos em Porto Alegre(106 km/h), Rolante(105 km/h), Canguçu(102 km/h) e Urupema(98 km/h).

Os ventos causaram destelhamentos, queda de árvores, postes e danos estruturais em diversos municípios.

A empresa CEEE Equatorial foi a mais afetada, com interrupção no fornecimento de energia para mais de um milhão de clientes, segundo a MetSul Meteorologia.





Estações fora do ar dificultam medição no Litoral

O levantamento completo das rajadas foi prejudicado porque, das cinco estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no litoral gaúcho, quatro estavam inoperantes ou sem registrar dados de vento. Apenas a estação de Rio Grande manteve funcionamento.

Com o afastamento do ciclone nesta terça-feira (29), a tendência é de enfraquecimento dos ventos, embora ainda ocorram rajadas esporádicas no Leste gaúcho.

O fenômeno também impulsiona uma massa de ar frio, que trará madrugadas geladas ao Sul do país.

A previsão indica temperaturas abaixo de 5°C na quarta-feira (30), com possibilidade de temperaturas negativas e geada em municípios de maior altitude.

As tardes devem ser amenas até quinta-feira (31), com aquecimento na sexta-feira (01), especialmente no Norte do Rio Grande do Sul.