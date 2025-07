Reprodução/11º Grupamento dos Bombeiros de SP Carreta tombada na Dutra









Uma carreta que transportava bobinas pesadas tombou no km 107 da Rodovia Presidente Dutra(Km 107), na altura da nova rodoviária do município de Taubaté (SP), nesta segunda-feira (28), por volta das 17h30.

Com o acidente, as bobinas que eram transportadas rolaram pela via e atingiram postes de energia elétrica no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Avenida Brigadeiro de Faria Lima.

Cabos energizados de média tensão caíram sobre veículos estacionados.

Uma das bobinas ainda rompeu a cerca de proteção da rodoviária e só foi parar ao atingir uma árvore.

O Corpo de Bombeiros, por meio da Estação Ana Emília , foi acionado para atender a ocorrência.

Apesar dos estragos e da gravidade do acidente, não houve vítimas.

O condutor da carreta estava sozinho no veículo e saiu ileso. Nenhum veículo foi atingido diretamente pelas bobinas.





O Corpo de Bombeiros isolou a área, possibilitando o trabalho seguro das equipes da concessionária de energia elétrica que retiravam os cabos energizados.

Também doi aplicado pó de serra sobre o combustível que vazou da carreta, prevenindo novos incidentes, como o princípio de um incêndio.

As ações emergenciais foram concluídas e o local foi deixado em segurança sob os cuidados dos agentes de trânsito, concessionária de energia elétrica e da Polícia Rodoviária Federal.